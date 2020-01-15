Санэпидслужба Беларуси не рекомендует покупать мясо птицы и яйца "с рук" в Польше

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санэпидслужба Беларуси не рекомендует при поездках в затронутые птичьим гриппом страны покупать мясо птиц, полуфабрикаты из него и яйца в местах несанкционированной торговли. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

Так, вспышка высокопатогенного гриппа птиц, вызванного вирусом гриппа A(H5N8), зафиксирована в Польше недалеко от границы с Беларусью и Украиной. В частности, в гмине Устимов в Люблинском воеводстве поражены четыре фермы, пало около 40 тыс. индюков и цесарок. В регионе ограничили передвижение грузового транспорта, перевозящего птицу и мясо, был произведен забой содержавшейся птицы. Вирус обнаружен и в Великопольском воеводстве. Вокруг очагов заболевания образованы 10-километровые зоны, где проводятся ветеринарные ограничительные мероприятия по ликвидации эпидемии среди птиц. Предполагается, что вирус могли занести дикие птицы, которые не улетели на юг из-за аномально теплой погоды.

В настоящее время нет сведений об опасности этого штамма вируса гриппа для человека. Случаев заболевания гриппом, вызванным возбудителем, среди населения не зарегистрировано. Вместе с тем рекомендуется соблюдать ряд мер. Не только не покупать мясо и яйца в непредназначенных для этого местах, но и избегать контакта с домашней и дикой птицей в домашних хозяйствах, на рынках и местах массового скопления птицы на открытых водоемах. Не следует контактировать с мертвыми или дикими птицами, которые проявляют признаки болезни. Речь идет о дискоординации движений, когда отмечаются вращательное движение головой, искривление шеи, отсутствие реакции на внешние раздражители и угнетенное состояние, цианоз, опухание и почернение гребня и сережек, затрудненное дыхание.-0-