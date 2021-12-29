Санэпидслужба дала рекомендации по подготовке новогоднего стола

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чтобы избежать пищевых отравлений, при подготовке праздничных блюд дома в первую очередь следует соблюдать правила гигиены, следить за чистотой в помещении, мыть руки до и после приготовления пищи. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

Специалисты рекомендуют содержать кухню в чистоте. Рабочие поверхности должны быть чистыми, особенно при подготовке продуктов с повышенной степенью риска, таких как мясо, птица и яйца. Для разделки сырого мяса, птицы и овощей следует использовать отдельные доски и ножи, хранить их необходимо отдельно друг от друга, чтобы предотвратить возможность попадания бактерий на другие продовольственные продукты.

Немаловажно правильно хранить пищевые продукты, подчеркивают эксперты. Не следует держать на одной полке холодильника сырую и готовую продукцию. При готовке необходимо соблюдать правильный температурный режим и выдерживать необходимое время при обжаривании, отваривании мяса, яиц, других ингредиентов для праздничных блюд. Зелень, сырые овощи, фрукты тщательно мыть под горячей проточной водой.

Специалисты не рекомендуют готовить пищу на несколько дней вперед, так как ее хранение даже в холодильнике не гарантирует безопасность. Вместе с тем остатки же праздничных блюд необходимо как можно скорее убирать в холодильник.

Впрочем, пищевая безопасность начинается в продуктовом магазине, поэтому важно тщательно выбирать продукты. Особое внимание следует уделять скоропортящимся продуктам - мясным полуфабрикатам, вареной колбасе, салатам, творогу, молоку, кондитерским изделиям и т.п. При покупке таких продуктов обязательно смотреть на срок годности и условия их хранения. При истечении срока годности продукции или малейшем подозрении, что холодильное оборудование работает неэффективно, продукт приобретать не следует.

Важно отказаться от покупки продуктов в местах несанкционированной торговли у случайных людей, особенно опасны домашние консервы - мясные, рыбные, грибные. Потребление таких продуктов может привести к серьезным пищевым отравлениям и даже заболеванию ботулизмом.

Санэпидслужба подчеркивает: во всем следует соблюдать меру, не нужно злоупотреблять пищей и алкогольными напитками. Праздничные дни нужно постараться провести активно на свежем воздухе.-0-