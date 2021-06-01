Санэпидслужба дала рекомендации по применению средств защиты растений на приусадебных участках

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Применять средства защиты растений нужно в ранние утренние (до 10.00) и вечерние (после 18.00) часы в безветренную погоду. Эти и другие рекомендации по работе с препаратами для борьбы с заболеваниями и паразитами на личных приусадебных участках размещены на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

Также указывается, что продолжительность работы со средствами защиты растений не должна превышать одного часа. Для внесения растворов необходимо применять только опрыскиватели ранцевого типа, имеющие штангу не короче 1,2 м и обеспечивающие оптимальное давление в системе распыления.

Использование химических средств защиты растений следует ограничить до минимума. Кроме того, желательно использовать малотоксичные препараты (исключать химические средства I и II классов токсичности). Владельцам участков при выборе таких препаратов лучше обратиться за консультацией к специалистам.

Санэпидслужба рекомендует выдерживать необходимые сроки обработки с момента применения препарата до употребления плодов и овощей в пищу.

Также оговаривается, что объем приготовляемых рабочих растворов должен соответствовать предполагаемому объему работ для исключения возможных остатков неиспользованных растворов. Для приготовления рабочих растворов средств защиты растений нельзя использовать посуду (емкости) для пищевых продуктов и питьевой воды.

Кроме того, во время обработок нельзя принимать пищу, пить, курить. После того как работа будет окончена, а рабочая одежда снята, следует обязательно вымыть лицо и руки с мылом, прополоскать рот и по возможности принять душ. Рабочая одежда подлежит стирке.-0-