Санэпидслужба дала рекомендации по профилактике COVID-19 на промышленных предприятиях

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разработаны рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 на промышленных предприятиях, сообщили БЕЛТА в Минском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Так, должно быть ограничено проведение любых массовых мероприятий, где предполагается участие более 5 человек, а также участие работников в мероприятиях других коллективов. Необходимо исключить доступ в организацию сторонних людей. Исключением может стать выполнение работ, связанных с производственными процессами.

Если работников доставляют к рабочему месту, то во время поездки в салоне транспортного средства при рассадке следует предусмотреть соблюдение принципов социального дистанцирования, а также обеспечить функционирование вентиляции. На рабочих местах должен быть контроль за функционированием систем вентиляции, по возможности увеличена кратность воздухообмена. В местах общего пользования (объекты питания, гардеробы для работников и др.) целесообразна установка устройств для обеззараживания воздуха.

Следует обеспечить неснижаемый месячный запас средств дезинфекции и антисептических средств, СИЗ, постоянно контролировать своевременное пополнение запасов и соблюдение нормативов по обеспечению ими работников. Не менее важен безопасный питьевой режим (оснащение кулерами с питьевой водой и одноразовыми стаканчиками либо бутилированной водой в небольшой расфасовке).

Кроме того, ежедневно перед началом рабочей смены нужно организовать "входной фильтр", чтобы не допускать на работу людей с признаками респираторной инфекции (кашель, повышенная температура тела и т.д.).

В центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья также напомнили, что в Минской области введен обязательный масочный режим. Поэтому работники должны быть обеспечены на рабочих местах запасом масок (исходя из продолжительности рабочей смены и кратности замены масок не реже 1 раза в 2 часа), перчатками (при необходимости - средствами дезинфекции в виде растворов, салфеток для обработки рук).-0-