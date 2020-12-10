10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санэпидслужба дала рекомендации по выбору безопасной стеклоомывающей жидкости. Информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (РЦГЭиОЗ), сообщает БЕЛТА.

С наступлением сезона устойчиво отрицательных температур воздуха органы и учреждения, осуществляющие госсаннадзор, рекомендуют владельцам автомобильного транспорта внимательно отнестись к выбору стеклоомывающей жидкости, в том числе низкозамерзающей или "незамерзайки".

Для безопасности водителей и пассажиров стеклоомывающую жидкость следует приобретать только в установленных для торговли местах. Покупая ее, необходимо изучить информацию на упаковке (этикетке). Там должны быть сведения о производителе с указанием адреса, название продукции, ее назначение, состав, соответствие техническим условиям, по которым продукция изготовлена, сроки годности и меры предосторожности.

Специалисты отмечают, что зимние стеклоомывающие жидкости изготавливают в основном из растворов спиртов с водой с добавлением моющих средств (поверхностно-активных веществ), ароматизаторов, красителей. В современных стеклоомывающих жидкостях используют изопропиловый спирт, пропиленгликоли, этиленгликоли.

Изопропиловый спирт имеет неприятный, резкий запах, напоминающий ацетон, который трудно перебить даже концентрированными отдушками, однако он не токсичен для человека. Вместе с тем отмечается, что стеклоомывающие жидкости на спиртовой основе содержат непищевые спирты и непригодны для пищевых целей.

Что касается метанола, в стеклоомывающих жидкостях он может содержаться в концентрации не более 0,05 объемного процента.

При выявлении несоответствия стеклоомывающей жидкости нормативным документам по содержанию метилового спирта обращение такой продукции на территории страны запрещается. Ознакомиться с информацией о небезопасной продукции, ограниченной для обращения в республике, можно на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья в разделе "надзорная деятельность" - "временные санитарные меры".-0-