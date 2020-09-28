Санэпидслужба напомнила о мерах профилактики COVID-19 в объектах торговли и общепита

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санитарно-эпидемиологическая служба Минской области напомнила, какие меры профилактики COVID-19 должны соблюдать предприятия и организации. Эту информацию предоставила БЕЛТА заведующая отделом гигиены Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Екатерина Сухавер.

В объектах торговли, общественного питания и бытового обслуживания следует разместить информационно-образовательные материалы о профилактике коронавирусной инфекции. На входе должны быть сведения для посетителей о необходимости соблюдать в очереди дистанцию не менее 1-1,5 м друг от друга.

Чтобы было проще соблюдать дистанцию, на полу в зоне касс и узлов расчетов, отделов прилавочной торговли и отпуска товара, линий раздачи на объектах общепита следует нанести (обновить) разметку.

Следует использовать средства дезинфекции, обладающие вирулицидным эффектом. Нужно чаще делать влажную уборку с дезредствами. При этом особый акцент - на обработку ручек дверей, поручней, инвентарных корзин и тележек, дверок и ключей от ячеек камер хранения, компьютерных клавиатур и мышек, телефонов, торгово-кассового оборудования.

Кроме того, у всех входов в объекты торговли, общепита и бытового обслуживания должны быть дозаторы с антисептиком для рук. Это касается и мест общественного пользования (столовые, комнаты приема пищи работниками, туалеты). Дозаторы с жидким мылом следует разместить в туалетах. Персонал надо обеспечить средствами для защиты органов дыхания (масками), перчатками. Рекомендуется максимально часто проветривать помещения.

В службе доставки продавцам-экспедиторам следует работать в одноразовых перчатках, обязательно использовать маски, при необходимости обрабатывать руки антисептиком.

За несоблюдение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии и игнорирование профилактики вирусных инфекций предусмотрена административная ответственность.-0-