Санэпидслужба назвала наиболее частые нарушения при реализации молочной продукции

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санитарно-эпидемиологическая служба сообщила о нарушениях, выявленных при реализации молочной продукции. Соответствующая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

В числе выявленных нарушений - продажа товара с истекшим сроком годности (43,6%), нарушение условий хранения (17%), отсутствие (недостаточное проведение) производственного контроля (7,8%). На долю таких нарушений, как реализация товара без маркировки или с несоответствующей маркировкой, пришлось 7,1%, реализация товара, не соответствующего гигиеническим нормативам по результатам лабораторных исследований, - 2,8%, реализация без документов, удостоверяющих качество и безопасность, - 2,5%.

В санэпидслужбе отметили, что по этим фактам приняты исчерпывающие меры. Небезопасная продукция изъята из обращения.

Обследования субъектов хозяйствования, занимающихся оборотом молочной продукции, проводятся регулярно. При этом выполнятся лабораторный контроль безопасности и качества реализуемой продукции.

Для оперативного устранения возможных нарушений, а также оказания консультативной помощи по обращению субъектов хозяйствования проводится государственная санитарно-гигиеническая экспертиза объектов, оказываемых работ и услуг.

Отмечается также, что молочная продукция, предназначенная для реализации на территории Евразийского экономического союза, должна соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции", а также требованиям других технических регламентов Таможенного союза, действие которых на нее распространяется.

"Молочная продукция, предназначенная для продажи, должна удовлетворять физиологические потребности человека в необходимых питательных веществах и энергии, отвечать предъявляемым к пищевым продуктам требованиям и соответствовать установленным нормативными документами требованиям к допустимому уровню содержания химических, биологических веществ и их соединений, биологических организмов, представляющих опасность для здоровья", - говорится в сообщении.-0-