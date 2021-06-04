Санэпидслужба проверяет готовность зон рекреации к купальному сезону

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты санитарно-эпидемиологической службы во время подготовки к купальному сезону 2021 года обследовали все зоны рекреации, утвержденные решениями органов исполнительной власти. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.
Особое внимание уделено организации санитарной очистки и благоустройству территорий, наличию и содержанию общественных туалетов, контейнерных площадок и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, пляжного оборудования.
По рекомендациям учреждений санитарно-эпидемиологической службы субъекты хозяйствования провели ряд мероприятий по благоустройству и улучшению содержания зон рекреации.
"В период всего купального сезона будет обеспечен лабораторный контроль воды поверхностных водных объектов по показателям безопасности", - отметили в санэпидслужбе.
Государственный санитарный надзор за содержанием зон рекреации в период купального сезона 2021 года продолжается.-0-