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04 августа 2021, 14:10

Санэпидслужба: вакцинация - единственный эффективный способ профилактики бешенства у людей

Фото из архива
Фото из архива

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцинация является единственным эффективным способом профилактики бешенства у людей, заявила сегодня журналистам заведующая отделением особо опасных инфекций Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Анастасия Лешкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Бешенство является серьезной проблемой не только для животных, но и для здоровья населения. Минздрав работает над обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия населения по данной инфекции. Единственным эффективным способом профилактики бешенства среди людей является вакцинация. В нашей стране есть вакцина и иммуноглобулин для оказания антирабической помощи людям", - отметила Анастасия Лешкевич.

По ее словам, лечебно-профилактическая иммунизация против бешенства обязательно проводится среди ветеринарных работников, работников леса (егерей, лесников), лиц, которые занимаются лабораторной диагностикой бешенства, тех, кто занимается отловом безнадзорных животных.

Завотделением также подчеркнула, что более 150 стран мира регистрируют случаи заболевания как среди животных, так и среди населения. Ежегодно свыше 4 млн человек в мире получают антирабическую помощь и, к сожалению, около 50 тыс. из разных стран погибают от бешенства.

"Бешенство - заболевание абсолютно летальное. При контакте с бешеным животным или подозреваемым в данном заболевании, возникает серьезный риск заражения человека. Это контакты не только касаются укусов - может быть ослюнение слизистых оболочек, поврежденных кожных покровов и оцарапывание животным", - сказала Анастасия Лешкевич.

В 2020 году за антирабической помощью в организации здравоохранения обратились 18 383 человека (в 2019 году - 22 138), из них 28,6% - дети. В целом по республике число обратившихся лиц по контакту с больными бешенством животными составило 680 человек (в 2019 году - 703).

"Бешенство - вирусное заболевание, которое поражает центральную нервную систему. Его инкубационный период может длиться от 10 дней до нескольких месяцев. Бывали случаи, когда инкубационный период затягивался до года или более. Первые симптомы возникают в месте нанесения повреждения - это мышечные подергивания, неврологические боли. Затем может наблюдаться небольшое повышение температуры, чувствительность к звуковым и световым раздражителям, нарушение общего состояния. С прогрессированием заболевания могут возникать параличи. Смерть обычно наступает от паралича дыхательного и сердечного-сосудистого центра, который находится в головном мозге. Поэтому очень важно своевременно, чтобы иммунизация была наиболее эффективной, обращаться после контакта с больными бешенством животными", - акцентировала внимание завотделением.

Кроме того, она рассказала, что для профилактики хозяевам домашних животных необходимо строго соблюдать правила их содержания, чтобы обезопасить от контакта себя, своих близких, окружение по месту проживания или временного пребывания. "Обязательно также вакцинировать своих питомцев. Если вы вывозите животных летом на дачу, то обязательно наблюдайте, где оно находится и не было ли контакта с дикими животными, которые могут прийти на дачное подворье из лесного массива. Как правило, если дикое животное в самом деле пришло на подворье, то можно смело предполагать, что оно больно бешенством", - обратила внимание Анастасия Лешкевич.

"Если контакта с больным животным избежать не удалось, то нужно как можно раньше, в первые сутки, обратиться за медицинской помощью в организацию здравоохранения. При наличии повреждения необходимо самостоятельно сделать местную обработку раны - обильно промыть проточной водой (можно с хозяйственным мылом) и обработать любым антисептиком, йодом, например", - продолжила завотделением.

Необходимо также научить детей избегать контакта с безнадзорными животными и сообщать родителям, если такой контакт произошел.

"Благодаря организационно-методической, информационно-образовательной работе Минздрава с населением, а также проведению комплекса мероприятий, в том числе профилактической и лечебно-профилактической постконтактной иммунизации с 2012 года случаев заболевания бешенством среди населения Беларуси не зарегистрировано", - добавила Анастасия Лешкевич.-0-

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