11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санэпидслужба выявила нарушения в 27% проверенных школьных кафе и столовых, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Ежегодно в начале учебного года представители санитарно-эпидемиологической службы проводят мониторинг соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, касающихся организации питания школьников.

По предварительным итогам, в 2020/2021 учебном году мониторинг трети учреждений общего среднего образования страны (речь идет о школьных объектах питания - кафе и столовых) уже проведен. В 27% из них выявлены нарушения.

В числе основных нарушения технологии приготовления блюд, требований по соблюдению температуры подаваемых блюд. Не функционируют Советы по питанию, бракеражные комиссии работают формально. Кроме того, не контролируется соблюдение личной гигиены учащимися и нарушается режим уборки помещений объектов питания. Санитарно-эпидемиологической службой по всем нарушениям приняты меры в соответствии с законодательством.

Надзорные мероприятия за организацией питания будут проходить в течение всего учебного года.-0-