Санэпидслужба за ноябрь-декабрь изъяла более 22 тыс. л небезопасной незамерзайки

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санитарно-эпидемиологическая служба за ноябрь-декабрь изъяла из обращения более 22 тыс. л небезопасных стеклоомывающих жидкостей (незамерзайки). Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

Ежегодно в осенне-зимний период учреждения государственного санитарного надзора проводят лабораторный контроль автомобильных стеклоомывающих жидкостей, находящихся в реализации, на содержание метанола (или метилового спирта, метилгидрата). "Только в ноябре-декабре текущего года на более чем ста торговых объектах по всей стране пресечена реализация свыше 4 тыс. единиц небезопасной продукции объемом порядка 22 тыс. л", - говорится в сообщении на сайте центра.

Как показали результаты лабораторных исследований, концентрация метанола в стеклоомывателях в некоторых случаях достигала 30% при норме не более 0,05%. Метанол не имеет характерного запаха, по вкусу он неотличим от этилового спирта, но при вдыхании, проникновении через неповрежденную кожу и в особенности при употреблении внутрь может вызвать острое отравление.

Всего за 2021 год санитарно-эпидемиологической службой республики запрещен ввоз и обращение 13 наименований стеклоомывающих жидкостей (в основном зарубежного производства).

Специалисты также обращают внимание, что в торговой сети продаются различные антиобледенительные жидкости, в основном с названием "Антилед", которые не предназначены для использования в качестве стеклоомывателя автомобилей, так как в своем составе содержат метиловый спирт. Зачастую емкости и цвет антиобледенительных жидкостей по внешнему виду не отличаются от автомобильных стеклоомывателей, используется схожий дизайн этикетки. При этом информация на маркировке свидетельствует о том, что средство безопасно для лакокрасочных изделий, предназначено для очистки снега, наледи с металлических, пластиковых, бетонных и других покрытий и поверхностей.

Санэпидслужба рекомендует отказаться от покупки стеклоомывающих жидкостей в неустановленных для торговли местах. Следует изучать информацию на упаковке (этикетке). Она должна содержать сведения о производителе с указанием адреса, название продукции, ее назначение (должна быть исключительно для использования в транспортных средствах), состав (не допускается наличие метанола), а также соответствие техническим условиям, по которым продукция изготовлена, сроки годности и меры предосторожности при ее использовании.-0-