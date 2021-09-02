Санэпидслужба: жалоб от родителей на питание в детсадах практически нет

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жалоб со стороны родителей на питание в детсадах практически нет, заявила журналистам заведующая отделением гигиены детей и подростков Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Малахова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Питание в учреждениях образования носит щадящий, диетический характер. За всю мою практику жалоб на питание в детских садах было всего несколько. Родители довольны питанием в детских садах", - сказала Алла Малахова.

По словам заведующей яслями-садом №122 Минска Елены Богуш, в детских садах дети получают абсолютно безопасное, сбалансированное и вкусное питание. Разрабатываемое меню проходит согласование с санитарной службой и утверждается руководителем учреждения образования. В том, что на предлагаемое меню практически нет жалоб от родителей, большая заслуга работников детского сада, считает заведующая. Воспитатели используют различные игровые приемы. Например, некоторые дети, которые не любят молоко или молочные продукты, отказываются есть творожное суфле белого цвета. "Воспитатели называют это горячим мороженным. И под таким названием это блюдо дети съедают с удовольствием", - рассказала Елена Богуш.

Она также напомнила, что в дошкольных учреждениях детей при необходимости обеспечивают и диетическим питанием. Если у ребенка есть определенные заболевания, родители приносят справку от педиатра, и таким детям дают питание с исключением тех или иных продуктов.

Что касается школьного питания, здесь нареканий со стороны родителей больше, заметила Алла Малахова. Она считает, что при разработке примерных рационов следует больше внимания уделять вкусовым пристрастиям школьников. Например, в сельской местности дети обязательно едят первое блюдо, а в семьях, которые живут в городах, от супов практически отказались. По словам заведующей отделением гигиены детей и подростков, в школах в примерные рационы не обязательно включать супы ежедневно, тот же борщ можно практиковать раза два в неделю.

Как отметила директор торгово-производственного коммунального унитарного предприятия "Комбинат школьного питания города Минска" Надежда Лукашевич, за летний период комбинат разработал новое меню на учебный год, которое прошло гигиеническую оценку в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии. "С этого года мы взяли обязательство обновлять школьное меню каждую четверть, учитывать сезонность, предпочтения ребят и родителей, чтобы охват школьным питанием у нас был как можно больше", - сказала она.-0-