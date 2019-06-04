Санитарные службы Беларуси с начала сезона еще не выносили ограничений по купанию

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санитарно-эпидемиологическая служба Беларуси при подготовке к купальному сезону провела обследование всех зон отдыха, которые были определены местными органами власти для рекреационных целей. Ограничения по купанию с начала сезона не выносились. Об этом сообщил журналистам заведующий отделением коммунальной гигиены Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Александр Спургяш.

"Проводилась как оценка санитарного состояния пляжей, так и качества воды в зонах рекреации", - сказал Александр Спургяш.

С июня по август учреждения государственного санитарного надзора еженедельно проводят оценку зон отдыха и отбор проб воды на содержание опасных для здоровья человека микроорганизмов. При однократном выявлении нестандартной пробы ограничивается допуск к водоемам детей. А при двух последовательных выявлениях нарушений купаться запрещают и детям, и взрослым. Если в результате исследования обнаруживаются патогенные бактерии, то ограничивают не только купание, но и занятия водными видами спорта. После этого продолжается контроль параметров качества воды. Ограничения могут быть сняты только при двукратном получении проб, которые соответствуют гигиеническим нормам.

Накануне купального сезона также проверялись пляжи на наличие очагов распространения клещей. Заведующая отделением коммунальной гигиены Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Юлия Журова отметила: "На территории прибрежной зоны клещей выявлено не было. В границах лесопарковой зоны проводятся по необходимости обработки и соблюдаются рекомендации по покосу травы. Ситуация в целом находится под контролем, энтомологи работают на всех пляжах".

Вся информация по результатам мониторингов размещается по пятницам на сайтах Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и территориальных учреждений государственного санитарного надзора.

Также на особом контроле учреждений саннадзора летом остаются места торговли и общественного питания на территории зон массового отдыха.-0-