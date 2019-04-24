Санитарные службы Минска будут готовы к наплыву туристов на II Европейских играх - Жукова

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санитарные службы Минска будут готовы к наплыву туристов на II Европейских играх, заявила в эфире СТВ заместитель министра - главный государственный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова, сообщает БЕЛТА.

"Подготовка ведется в двух направлениях. Первый блок вопросов, который сегодня на контроле Министерства здравоохранения, в частности у санитарно-эпидемиологической службы, - это профилактика инфекционных заболеваний, то есть эпидемическая безопасность. Вторая часть - это подготовка объектов гостиничного комплекса, торговли, общественного питания", - рассказала Наталья Жукова.

Сейчас активно идет подготовка персонала, который будет участвовать в обслуживании гостей. "Это и гигиеническое обучение, и медицинские осмотры, вакцинация в обязательном порядке. Мы все знаем о ситуации с корью. С этой инфекцией сегодня столкнулись 170 стран. Беларусь не исключение, мы зарегистрировали в этом году 54 случая кори. В основном все случаи завозные. Иммунная прослойка позволяет нам сегодня говорить, что ситуация по кори у нас достаточно благополучная. Мы не ожидаем распространения этой инфекции", - отметила она.

С сегодняшнего дня по инициативе Всемирной организации здравоохранения началась Европейская неделя иммунизации. "Это мероприятие, которое позволяет всем нам еще раз посмотреть на ситуацию в мире с инфекционными заболеваниями и сделать выбор: прививаться либо не прививаться. Если мы проанализируем уровень вакцинации в Беларуси, то процент тех, кто отказывается от иммунизации, невелик. Можно сказать, он даже не влияет на общую ситуацию по заболеваемости именно по тем инфекциям, которые мы называем вакциноуправляемыми", - подчеркнула Наталья Жукова.

Говоря о том, какие экзотические болезни привозят белорусы с отдыха, она отметила, что регистрируются единичные случаи. "Экзотические заболевания - это геморрагические лихорадки, брюшной тиф. Изменение климата, перемещение людей говорит о том, что мы должны быть готовы к тому, что такие заболевания могут быть ввезены в страну. Мы должны быть готовы к проведению комплекса противоэпидемических мероприятий, направленных на то, чтобы эти инфекции не распространялись", - добавила Наталья Жукова.-0-