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21 июля 2020, 09:26

"Санкт-Петербург", "Флоренция", "Копенгаген"! Откройте для себя целый "Мир" выгодной недвижимости!

Этим летом есть множество возможностей открыть для себя целый мир. Мир выгодной недвижимости! Прямо в эти дни в многофункциональном комплексе "Минск Мир" проходит большая летняя акция - только до конца августа на огромное количество квартир установлены самые приятные цены!

А в квартале "Северная Америка" на все квартиры цена снижена на 10%. Но только до конца июля - поторопитесь!

Еще одна возможность выгодно приобрести квартиру - старт продаж сразу в трех новых домах комплекса "Минск Мир": "Санкт-Петербург", "Флоренция" и "Копенгаген".

Каждый из этих домов уже строится, так что долго ждать своих новеньких квартир новоселам не придется. Тем более что для комплекса "Минск Мир" высокие темпы строительства - уже хорошая традиция. Осенью будет полностью завершен первый квартал застройки - "Эмиратс Люкс". Почти на полгода раньше запланированного!

Летние акции в комплексе "Минск Мир" - прекрасная возможность исполнить мечту о собственной квартире практически в центре столицы. А финансовые инструменты от застройщика помогут решить жилищный вопрос максимально выгодно и просто!

Например, можно использовать партнерский банковский кредит от "Беларусбанка" со ставкой от 3,99% в белорусских рублях на срок до 20 лет либо партнерский кредит "БНБ-Банка". Или приобрести недвижимость в беспроцентную рассрочку до 120 месяцев без справок о доходах и поручителей. Таких условий на столичном рынке недвижимости сегодня не предлагает больше никто!

Квартал "Эмиратс Люкс" будет полностью готов уже осенью
Квартал "Эмиратс Люкс" будет полностью готов уже осенью

Специалисты офиса продаж застройщика с удовольствием помогут вам подобрать лучший вариант недвижимости и самые выгодные условия покупки. Офис работает с 8.30 до 20.30 в будние дни и с 9.00 до 20.00 в выходные и праздничные дни по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Номер для связи через мобильных операторов - 7675.

Комплекс "Минск Мир" - это настоящий "город будущего", который на глазах меняет облик целого района практически в центре столицы! Проследить, как продвигается строительство, можно в онлайн-режиме благодаря видео-туру на сайте застройщика bir.by.

К слову, всем, кто неравнодушен к красоте и уникальности комплексов, которые возводит в столице застройщик, напоминаем, что всего неделя осталась до конца творческого конкурса "Моя Dana".

Фотографии, видеоролики и эссе можно посвящать любому из столичных комплексов - "Маяк Минска", "Парк Челюскинцев" и "Минск Мир", а также всем трем комплексам сразу. Победители получат приятные денежные призы до 1000 рублей. Количество призовых мест не ограничено - организаторы решили поощрить все самые талантливые работы! Продлится конкурс до 29 июля, а о его правилах можно подробнее прочитать на сайте застройщика bir.by.

Грандиозность проекта "Минск Мир" поражает - комплекс признан самым масштабным в Европе!

"Минск Мир" - это строительная площадка размером более 340 га!
"Минск Мир" - это строительная площадка размером более 340 га!

Принцип "город в городе" означает, что здесь будут созданы все необходимые условия для комфортной жизни - и работа, и бизнес, и транспорт, и досуг, и жилье. В комплексе построят сразу 7 школ и 12 детских садов. А еще детскую и взрослую поликлиники, медицинский центр, множество магазинчиков, аптек, кафе и ресторанов, объектов сферы сервиса.

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"
Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

Сразу две станции метро и многочисленные остановки наземного транспорта помогут легко и комфортно добрать в любую точку города.

Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города
Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города

Возводятся многочисленные открытые автостоянки и закрытые паркинги. Кстати, первый из них, рассчитанный примерно на 800 машин, работает уже с прошлой осени.

Активно ведется строительство Международного финансового центра Minsk World. Планируется, что в сотрудничестве с партнерами из ОАЭ сюда будут привлечены множество иностранных инвесторов. А для белорусов и отечественного бизнеса это означает новые возможности для развития и тысячи созданных рабочих мест.

Рядом строится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр.

Скоро будет построен крупнейший в стране торгово-развлекательный центр
Скоро будет построен крупнейший в стране торгово-развлекательный центр

По центральной оси застройки будет разбит большой парк - так зеленая зона "города в городе" будет в прямом доступе для жителей каждого из кварталов.

В комплексе "Минск Мир" сразу прокладываются беговые и велодорожки - это территория активных людей и здорового образа жизни!

Велодорожки свяжут воедино весь комплекс
Велодорожки свяжут воедино весь комплекс

На сегодня приобрести недвижимость можно уже в 11 кварталах этого "города будущего"!

У каждого дома своя яркая индивидуальность, свой характер, а объединяют их архитектурные преимущества застройщика: квартиры свободной планировки, панорамное остекление, скоростные и бесшумные лифты OTIS. Дизайнерские лобби, где расположены стойка консьержа, зона отдыха, а также туалетная комната с пеленальным столиком и местом для мытья лап домашних животных. И никаких "панелек" - только каркасно-блочные технологии!

Самый большой выбор интересных вариантов по выгодным стартовым ценам - в новых домах "Санкт-Петербург", "Флоренция" и "Копенгаген". Какой из них вам больше по душе?

Великолепный "Санкт-Петербург" включает две секции по 19 этажей с квартирами площадью от 30 до 86 квадратных метров.

Дом "Санкт-Петербург"
Дом "Санкт-Петербург"

На первом этаже - встроенные коммерческие помещения под магазины и кафе.

В каждом квартале на первых этажах домов есть площади под открытие кафе и ресторанов, магазинов и аптек, офисов туристических компаний и салонов красоты
В каждом квартале на первых этажах домов есть площади под открытие кафе и ресторанов, магазинов и аптек, офисов туристических компаний и салонов красоты

На втором этаже часть квартир с террасами. Кроме того, здесь же расположены выходы на эксплуатируемую кровлю, где будут размещаться зоны отдыха.

На втором этаже дома часть квартир с террасами
На втором этаже дома часть квартир с террасами

Начиная с третьего этажа, все окна квартир - от пола до потолка, и в каждой квартире застекленная лоджия. Огромные окна открываются в верхней части - на уровне 1,1 метра от пола, а нижняя не открывающаяся часть в целях безопасности получит стекло-триплекс, которое невозможно разбить.

Высота потолков - 2,70 метра, на первом этаже - в лобби и коммерческих помещениях - почти 4 метра, на последнем этаже - 3 метра.

Лобби просторное, около 40 квадратных метров, и имеет два выхода- во двор и к автостоянке. Здесь расположены стойка консьержа, зона отдыха, а также туалетная комната с пеленальным столиком и местом для мытья лап домашних животных - они отделены от основного пространства лобби.

Лобби дома "Санкт-Петербург"
Лобби дома "Санкт-Петербург"

В каждой секции - по два скоростных и бесшумных лифта OTIS, один из которых, грузоподъемностью 450 кг, панорамный.

Скоростные и бесшумные лифты OTIS
Скоростные и бесшумные лифты OTIS

"Санкт-Петербург" расположен в квартале "Евразия" - в центральной части комплекса, поэтому все ключевые объекты этого "города в городе" здесь будут в непосредственной близости. В центре квартала разместится детский сад на 230 мест. При этом во дворах - детские игровые и спортивные площадки.

Квартал "Евразия"
Квартал "Евразия"

Важно, что в южном направлении жители квартала получат панорамные виды на новый красивый парк, который здесь будет создан. В шаговой доступности будут две станции метро и многочисленные остановки наземного общественного транспорта, неподалеку - выставочный центр, поликлиника, медицинский центр, огромный торгово-развлекательный центр, а в соседних кварталах - две школы и еще три детских сада.

Яркая и солнечная "Флоренция" состоит из трех секций высотой по 25 этажей с квартирами площадью от 43 до 78 квадратных метров.

Дом "Флоренция"
Дом "Флоренция"

Высота потолков на первом и последнем этажах - 3 метра, на остальных 2,70 метра.

В доме предусмотрено панорамное остекление, при этом в каждой квартире будет лоджия.

Лобби - с местом для консьержа и санузлом. Имеют два выхода - во двор и к автостоянке.

Лобби дома "Флоренция"
Лобби дома "Флоренция"

В каждой секции - по три лифта OTIS, два из которых - повышенной грузоподъемности до 1000 кг.

Возле каждого подъезда предусмотрены помещения для хранения велосипедов - байк-боксы.

Квартал "Южная Европа" расположен в северной части комплекса "Минск Мир", в непосредственной близости к центру города. Совсем рядом - здание бывшего аэропорта "Минск-1", где планируется разместить филиал исторического музея.

Квартал "Южная Европа"
Квартал "Южная Европа"

"Южная Европа" будет очень зеленой, с множеством лиственных и хвойных деревьев, цветов и кустарников, образующих двойную живую изгородь. В их окружении, на дворовой территории каждого дома, разместятся детские игровые площадки и площадки для отдыха. Внутри квартала будет построен большой детский сад на 230 мест, а также расположатся магазины, аптека, помещения для физкультурно-оздоровительных занятий и кафе.

Третий новый дом, квартиры в котором поступили в продажу - "Копенгаген" в квартале "Северная Европа" - благодаря специальной небесной тонировке стекол будет восхитительно сверкать в лучах солнца!

Дом "Копенгаген"
Дом "Копенгаген"

Квартал расположен в юго-западной части комплекса, вдоль улицы Кижеватова. Здесь будет построен детский сад на 230 мест, а также детская и взрослая поликлиники.

Квартал "Северная Европа"
Квартал "Северная Европа"

С севера квартал граничит с будущим новым парком.

В доме "Копенгаген" 25 этажей с квартирами площадью от 29 до 74 квадратных метров.

Отличительная особенность дома - это шесть квартир первого этажа, каждая из которых имеет отдельный вход прямо со двора, при этом на террасах предусмотрены калитки на придомовую территория и стеклянные козырьки от осадков.

Начиная с пятого этажа, дом будет оснащен "французскими окнами". Нижний край такого окна - всего в 30 сантиметрах от пола. Вид - просто великолепный, а безопасность обеспечат детские замки.

Лобби с эксклюзивным дизайном имеет два выхода - во двор и к автостоянке, здесь будет гранитная отделка порталов лифтов и гранитные полы. Предусмотрена стойка консьержа и туалетная комната с пеленальным столиком.

Лобби дома "Копенгаген"
Лобби дома "Копенгаген"

Скоростные бесшумные лифты OTIS
Скоростные бесшумные лифты OTIS

Дом будет оборудован тремя скоростными бесшумными лифтами OTIS.

Комплекс "Минск Мир" идеально подойдет не только для жизни, но и для вашего успешного бизнеса!

По количеству коммерческих помещений комплекс, пожалуй, не сравнится ни с одним другим районом Минска. Буквально в каждом квартале на первых этажах домов есть площади под открытие кафе и ресторанов, магазинов и аптек, офисов туристических компаний и салонов красоты. Выбор огромен, а цены - самые выгодные!

Специалисты рынка отмечают, что коммерческая недвижимость на сегодня - самый выгодный вид инвестиций. Цены на нее растут гораздо быстрее процентов по банковским депозитам. В завершенном комплексе "Маяк Минска", например, стоимость квадратного метра с начала строительства выросла в два с половиной раза!

Спешите приобрести квартиры и помещения для бизнеса в многофункциональном комплексе "Минск Мир"на невероятно выгодных условиях летних акций!

Уникальные финансовые инструменты от застройщика делают покупку столичной недвижимости доступной для каждой белорусской семьи!

Например, при покупке квартир можно использовать партнерский кредит "Беларусбанка" "Ипотека с нами". В первый год ставка по кредиту составит 3,99%, во второй и третий - 9%, в последующие годы - 13,61%. Кредит выдается сроком до 20 лет в белорусских рублях.

Также отличный вариант - партнерская кредитная программа "Белорусского народного банка". При оплате клиентом 50% стоимости квартиры банк предоставит кредит под 0,01% сроком на один год. Кредиты выдаются в белорусских рублях. Ставка - от 11,99% до 13,5% в зависимости от срока кредита от 5 до 20 лет.

А еще при покупке квартир в комплексе "Минск Мир" можно воспользоваться беспроцентной рассрочкой от застройщика на 120 месяцев. При этом первоначальный взнос - всего от 30%. Справки о доходах и поручители для оформления договора не потребуются - нужен только паспорт!

Приходите за вашей квартирой и помещением для бизнеса в офис продаж застройщика, который работает в будние дни с 8.30 до 20.30, а в выходные и праздничные дни - с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Также вы можете обратиться за консультацией к региональным менеджерам сразу в 19 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске и Молодечно.

Номер для связи через мобильных операторов - 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

"Минск Мир" - ваш лучший вариант для жизни и успешного бизнеса!

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