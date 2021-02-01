Санкции ограничивают право не только на труд, но и на достойный уровень жизни и развитие - ФПБ

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санкции ограничивают право не только на труд, но и на достойный уровень жизни, здоровье, образование и развитие. Об этом говорится в обращении, направленном Федерацией профсоюзов Беларуси в Группу трудящихся Международной организации труда (МОТ). Обращение принято в связи с введением Европейским союзом санкций в отношении белорусских предприятий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

Как пояснили в Федерации профсоюзов Беларуси, на МОТ возложена ответственность за выработку и соблюдение международных трудовых норм. Главная цель организации - содействие полной занятости, защите трудовых прав и снятию искусственных барьеров, ограничивающих право человека на труд.

При этом МОТ на равной основе объединяет представителей правительства, трудящихся и нанимателей из 187 стран мира. Интересы трудящихся Беларуси в Международной организации труда представляет Федерация профсоюзов Беларуси.

"Федерация профсоюзов постоянно занимается защитой интересов работников. В первую очередь это касается вопросов занятости и выплаты заработной платы. Например, ежегодно профсоюзы помогают через суд восстановить на работе более 100 незаконно уволенных сотрудников. Непрерывно совершенствуется национальное трудовое законодательство, чтобы каждый человек мог максимально реализовать свое право на труд. Но сегодня мы видим, что это право граждан нашей страны ограничивается Евросоюзом", - подчеркнули в федерации.

Генеральная Ассамблея ООН и Совет ООН по правам человека в своих резолюциях неоднократно подчеркивали: односторонние принудительные меры противоречат международному праву, Уставу ООН, а также нормам и принципам, регулирующим мирные отношения между государствами.

"Более того, на международном уровне признано, что ограничение возможности трудиться, в том числе в результате санкций, негативно влияет на реализацию человеком прав на жизнь, свободу от голода, достаточный уровень жизни, питание, образование, труд и жилище, права на здоровье и медицинское обслуживание, на развитие. Поэтому мы обратились за поддержкой в Группу трудящихся Международной организации труда, которая в первую очередь призвана отстаивать трудовые и социально-экономические права работников", - добавили в ФПБ.

Сегодня в организациях и на предприятиях страны работники продолжают подписываться под открытым коллективным письмом против санкций. Кроме того, позицию Федерации профсоюзов о недопустимости санкционной политики разделяют и политические партии страны. В частности, Республиканская партия труда и справедливости решительно поддерживает обращение ФПБ в Международную организацию труда и считает его своевременным. "Экономические санкции ведут к упадку жизненного уровня наших граждан, подрывают социально-экономическое развитие нашей страны", - подчеркнули в РПТС.

Такой же позиции придерживаются и в Коммунистической партии Беларуси: "Это не что иное, как желание дестабилизировать обстановку в республике путем уничтожения белорусской промышленности в частности и экономики в целом".

Либерально-демократическая партия, которая объединяет в своих рядах более 50 тыс. человек, также настаивает на недопустимости санкций. "Мы убеждены, что каждый политик, каждый белорус вне зависимости от политических убеждений должен защищать национальные интересы и государственность своей страны. Любые призывы к введению санкций можно рассматривать только как предательство интересов страны," - отмечено в заявлении Высшего совета и Центрального комитета Либерально-демократической партии.-0-