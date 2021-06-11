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11 июня 2021, 14:21

Санкции Запада - не повод для паники, мы способны переориентироваться на другие рынки - мнение

Фото из архива
Фото из архива

11 июня, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Ситуация с вводимыми санкциями Запада хоть и вызывает повод для беспокойства, но не является поводом для паники. Если европейский рынок закроется для белорусских предприятий, они смогут переориентироваться на другое направление сбыта продукции. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился председатель Чашникского районного Совета депутатов Александр Косов.

В Чашникском районе есть немало предприятий, которые экспортируют свою продукцию в страны Евросоюза. "Санкции, которые вводит Запад, конечно, могут повлиять на экономику наших предприятий, ведь часть продукции они уже не смогут продавать по наработанным каналам. Но это не повод паниковать, потому что мы способны сменить направление экспорта и освоить другие рынки сбыта", - отметил Александр Косов.

Он подчеркнул, что полностью поддерживает обращение депутатов и сенаторов к мировому сообществу, в котором представители белорусского народа призвали страны мира непредвзято отнестись к ситуации, которая складывается вокруг Беларуси. "Я был в числе тех, кто подписался под этим обращением. В нем очень правильно изложена наша позиция и стремление придерживаться миролюбивой политики. Хотелось бы еще раз напомнить мировому сообществу, что наше государство в составе СССР было одним из инициаторов создания ООН. Беларусь, которая обрела независимость и суверенитет, встала на путь развития, достигла экономического роста. Не всем за рубежом это нравилось, и раньше на нашу страну были нападки, но не такие, как за последнее время", - подчеркнул глава райсовета.

Александр Косов считает, что вводимые Западом санкции ударят прежде всего по простым людям. "Нападки на Беларусь, в том числе наших бывших соотечественников, очень удручают. Я человек старой закалки и помню 1990-е годы, когда на полках магазинов не было продуктов. Сейчас мы живем в достатке, благосостояние народа повысилось, люди получают достойную зарплату. Так неужели нужно вернуть нашу Синеокую во времена дефицита и кризиса? Мы должны выступить единым фронтом и отстоять независимость и право на собственную стратегию развития. Самое главное - это люди, мир, чистое небо над головой", - выразил свою точку зрения депутат.-0-

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