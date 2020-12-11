11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санслужба Минска рекомендует провести новогодние праздники в кругу семьи и позаботиться о покупках заранее, сообщила сегодня журналистам главный санитарный врач Минска Светлана Ермак, передает корреспондент БЕЛТА.

"Учитывая, что новогодние праздники - это массовые мероприятия, которые любят проводить не только в кругу семьи, но и со своими друзьями, знакомыми, мы все-таки настоятельно рекомендуем данные праздники хотя бы в этом году проводить в близком кругу своих родственников, чтобы не быть причастным к заражению себя или своих знакомых", - сказала Светлана Ермак.

Что касается корпоративов, то главный санврач напомнила: решением Мингорисполкома всем объектам общепита было запрещено проводить закрытые и заказные мероприятия. "Это является основным профилактическим средством, нужно воздержаться от проведения таких мероприятий", - отметила она.

Санслужба также рекомендует сделать покупки к праздникам заранее, чтобы избежать очередей. При посещении торговых центров, магазинов обязательно использовать средства индивидуальной защиты.

"При посещении торговых центров, объектов общепита, старайтесь избегать людных мест и продумать свои покупки заранее, чтобы не создавать столпотворение. Необходимо дистанцироваться там, где это возможно - на менее 1-1,5 м, использовать антисептики", - напомнила главный санврач столицы.

Светлана Ермак также попросила родителей отнестись с пониманием к просьбе педагогов не посещать взрослым детские новогодние утренники. В качестве альтернативы воспитатели могут снять видео детского праздника и поделиться потом им с родителями.

Обязательный масочный режим введен в Минске 12 ноября. В масках люди должны быть не только на своих рабочих местах, но и при посещении всех без исключения объектов столицы. Носить маску также обязательно в общественном транспорте, включая маршрутки, метро, такси.-0-