Санслужба рекомендует водителям внимательно отнестись к выбору стеклоомывающей жидкости

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с наступлением холодного сезона органы и учреждения, осуществляющие государственный санитарный надзор, рекомендуют автомобилистам внимательно отнестись к выбору зимней стеклоомывающей жидкости ("незамерзайки"). Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

Специалисты отмечают, что в современных зимних стеклоомывающих жидкостях используют изопропиловый спирт, пропиленгликоли, этиленгликоли с добавлением моющих средств (поверхностно-активных веществ), ароматизаторов, красителей. Стеклоомывающие жидкости на спиртовой основе содержат непищевые спирты и не пригодны для пищевых целей.

Изопропиловый спирт разрешен к использованию при производстве стеклоомывающих жидкостей. Он имеет неприятный, резкий запах, напоминающий ацетон, который трудно перебить даже концентрированными отдушками, однако этот спирт не токсичен для человека.

Недобросовестные производители стеклоомывающих жидкостей могут использовать в качестве заменителя изопропилового спирта метиловый спирт. Это токсическое вещество, по органолептическим свойствам практически не отличается от этилового спирта, обладает направленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз, раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей и глаз. При ингаляции, абсорбции через неповрежденную кожу, заглатывании метиловый спирт может вызвать острые отравления.

Действующее законодательство ограничивает содержание в стеклоомывающих жидкостях метанола в концентрации не более 0,05 объемного процента.

Документом, подтверждающим безопасность стеклоомывающих жидкостей и разрешающим свободное обращение этой продукции на территории Беларуси и Евразийского экономического союза, является свидетельство о государственной регистрации, оформленное одним из уполномоченных органов сторон в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения по единой для всех государств-членов форме, внесенное в Единый реестр свидетельств о госрегистрации.

При выявлении несоответствия стеклоомывающей жидкости нормативным документам по содержанию метилового спирта в установленном порядке запрещается обращение такой продукции на территории Беларуси. Ознакомиться с информацией о небезопасной продукции можно на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья в разделе "надзорная деятельность / временные санитарные меры".

Чтобы обезопасить водителей и пассажиров, стеклоомывающую жидкость следует приобретать только в установленных для торговли местах. При покупке необходимо изучить информацию на упаковке (этикетке), которая должна содержать сведения о производителе с указанием адреса, название продукции, ее назначение, состав, соответствие техническим условиям, по которым продукция изготовлена, сроки годности и меры предосторожности.-0-