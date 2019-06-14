Санслужбы ограничили купание в 23 водоемах, запретили - в четырех

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Территориальные учреждения госсаннадзора внесли предложения ограничить купание в 23 зонах рекреации, запретить - в четырех. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

Купание детей ограничено в 14 зонах рекреации. В Гомельской области это пляжи "Каскад - 1", "Прудковский" в Центральном районе Гомеля, "Приднепровский" и "Вирский" в Жлобине, городские пляжи в Наровле и Светлогорске, а также на реке Березина в агрогородке Чирковичи в Светлогорском районе. В Минской области речь идет о пляжной зоне водоема в деревне Саковичи Солигорского района, в Минске - о пляжах №8, 9 Заславского водохранилища, №4 водохранилища "Криница", №7, 8 в Дроздах и №1 на Комсомольском озере.

Купание детей и взрослых ограничено в 9 зонах рекреации. Это касается пляжей "Каскад - 2" в Центральном районе Гомеля и Калинковичах. Ограничения коснулись также озера Юбилейное и урочища Лососно в Гродно, пляжей на Днепре, Гребеневском водохранилище в Могилеве, зон рекреации на Днепре в деревне Полыковичи. Также в этом списке пруд в деревне Вильчицы в Могилевском районе и зона отдыха "Боровец" в Костюковичском районе.

Что касается запрета на купание, оно коснулось зон рекреации в Гомельской, Гродненской и Минской областях. Это пляж на левобережье Припяти в Мозыре, озеро Материнское, водоем агрогородка Дукора в Пуховичском районе, а также пруд по проспекту Независимости в Слониме.

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы с 8 по 14 июня обследовали 382 зоны рекреации, на 58 (15,2%) из них установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований касательно содержания территории, контейнерных площадок и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, кабинок для переодевания (раздевалок), общественных туалетов и др.-0-