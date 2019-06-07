Санслужбы запретили купание в двух водоемах и ограничили в восьми

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Территориальные учреждения государственного санитарного надзора внесли предложения по ограничению купания в восьми зонах рекреации, запрещению - в двух. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

Купание детей ограничено в зонах рекреации, которые не соответствуют эпидемиологическим критериям безопасности и/или находятся в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии. Это пляжи "Каскад-1", "Каскад-2" и "Прудковский" в Центральном районе Гомеля, городской пляж в Калинковичах.

Купание детей и взрослых ограничено в Могилеве (это пляжи на реке Днепр и на Гребеневском водохранилище) и в Могилевском районе (пляжи на Днепре в деревне Полыковичи и на пруду в деревне Вильчицы).

Запрещено купание на озере Материнское и в водоеме аг.Дукора в Пуховичском районе.

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы с 1 по 7 июня провели обследования 370 зон рекреации, на 48 из них выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований касательно содержания территории, контейнерных площадок и контейнеров для сбора ТКО, кабинок для переодевания (раздевалок), общественных туалетов.

По результатам оценки зон рекреации выдано 37 рекомендаций для устранения выявленных недостатков, направлено 40 писем в местные исполнительные органы, 17 - в ведомства. Проведены лабораторные исследования 1034 проб воды, 77 из них не соответствовали установленным гигиеническим нормативам, в том числе 33 - по микробиологическим, 44 - по санитарно-химическим показателям.-0-