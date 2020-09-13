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13 сентября 2020, 21:31

Сантин: в Европе есть недостаток правдивой информации о Беларуси

Скриншот видео СТВ
Скриншот видео СТВ

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Европе есть недостаток правдивой информации о Беларуси, заявил в эфире СТВ генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Комитетов Каталонии Альберт Сантин, сообщает БЕЛТА.

"Действительно, существует большое количество ложной информации. Дело в том, что практически все государственные и частные телеканалы, в итоге работают по одному заказу. В данном случае заказчиком выступает Европейский союз. Соответственно, здесь нельзя говорить о предвзятости или непредвзятости. Они просто выполняют приказы своего начальства. Так, по информации, которая в итоге доходит до народа, в Беларуси страшная диктатура, люди умирают от голода, у них никаких свобод. Тот, кто контролирует информацию, контролирует мнение народа. Да, существуют также альтернативные СМИ, которые охотно проводят интервью, но охват аудитории гораздо меньше. Таким образом, именно крупные СМИ решают что правда, а что ложь", - рассказал Альберт Сантин.

По его словам, многие европейские страны ведут политику двойных стандратов. "В США, например, до сих продолжается дискриминация национальных меньшинств, как в 50-х годах. Полиция на улицах атакует людей с другим цветом кожи, только потому что у них другой цвет кожи. Но им не интересно говорить об этом. Никто не будет говорить о том, что в США нет стабильности, что там царит расизм, что там люди умирают от голода. Зачем говорить об этом. Лучше поговорим о том, какое зло творится в Беларуси. Почему? Потому, что они заинтересованы в этом. Это и есть двойные стандарты", - добавил он.-0-

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