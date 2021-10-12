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12 октября 2021, 16:43

Санврач: требуется активизация применения мер административной ответственности за нарушение гражданами саннорм и правил по предупреждению распространения коронавируса

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12 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. На уровне республики требуется активизация применения мер административной ответственности за нарушение гражданами санитарных норм и правил, касающихся предупреждения распространения коронавируса. Об этом заявила главный государственный санитарный врач Могилевской области Светлана Нечай, которая принимала участие в заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории региона, сообщили БЕЛТА в Могилевском облисполкоме.

По словам специалиста, ответственность коснется тех, кто не соблюдает социальное дистанцирование, игнорирует ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания. "Эпидемиологическая ситуация в стране, в том числе в нашем регионе, достаточно напряженная и серьезная - заболеваемость респираторными инфекциями растет. В Могилевской области она увеличилась на 50% к уровню предыдущей недели. Среди заболевших преобладает взрослое население - 57,4%, наибольший рост отмечается в группе 20-29 лет, - подчеркнула Светлана Нечай. - Широкое распространение получил индийский штамм коронавируса, который отличается высокой заразностью, быстрым инкубационным периодом и достаточно тяжелым течением заболевания".

По последним данным, в регионе первой дозой вакцины от COVID-19 привито более 30% населения, почти 20% прошли полный курс вакцинации. "Это не предел, а только половина от того минимума, который поможет сформировать должный коллективный иммунитет, и в этой части нам необходимо торопиться", - констатировала главный государственный санитарный врач области.

В Беларуси с 9 октября ужесточены требования по соблюдения гражданами масочного режима в общественных местах. Эта норма внесена специалистами Министерства здравоохранения в санитарные нормы и правила, касающиеся профилактики гриппа и COVID-19. Граждан обязали носить маски и соблюдать дистанцию в магазинах, объектах общественного питания, бытового обслуживания, при посещении театров, кинотеатров, культурно-массовых мероприятий, стадионов, предприятий, учреждений здравоохранения, аптек и других объектов. "Мониторинги, проведенные санитарной службой вместе с транспортной инспекцией и органами внутренних дел по транспортным средствам, объектам торговли и общепита, соцкультбыта свидетельствуют, что население услышало нас, восприняло существующую проблему, и процент нарушений несколько снизился даже в общественном транспорте и объектах торговли", - рассказала Светлана Нечай.

При этом зафиксировано большое количество негативных примеров в маршрутных такси, автобусах и троллейбусах. "С такими гражданами пока ведется только разъяснительная работа, в том числе о необходимости вакцинации, чтобы защитить себя и окружающих", - пояснила главный государственный санитарный врач области.

За нарушение санитарных норм 5 водителей транспортных средств региона уже лишены водительских карточек на своих маршрутах, 18 - выданы соответствующие предписания и предупреждения. Около 60 должностных лиц привлечены к административной ответственности за несоблюдение правил на объектах торговли, общепита, бытового обслуживания.

"Наша жизнь не проходит на объектах транспорта и торговли, по большей части это рабочие места. Поэтому особое внимание будет уделяться во время мониторингов предприятиям и организациям, а также их сотрудникам, - добавила Светлана Нечай. - В приоритете - соблюдение масочного режима, правил социального дистанцирования, проветривания и дезинфекции".-0-

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