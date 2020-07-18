18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь - территория мира и согласия. Это идет из глубин истории, и уже в подсознании стабильность, желание всеми возможными способами мирно урегулировать возникающие вопросы. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА директор Национального исторического музея Павел Сапотько.

"Беларусь - территория мира и согласия. У нас это идет из глубин истории, и уже в подсознании эта стабильность, желание всеми возможными способами мирно урегулировать все возникающие вопросы. Проблемы есть всегда и везде, и я не говорю, что у нас все идеально. Я думаю, только в той стране, где искренне присутствуют и транслируются ценности добра, мира, взаимопонимания, поддержки, сотрудничества и сочувствия друг другу, могут происходить такие крупные форумы, как, к примеру, "нормандская четверка", саммит ОБСЕ. Все это в разы повышает наш позитивный имидж", - сказал Павел Сапотько.

По его словам, иностранцы очень хорошо отзываются о Беларуси. "Бывает, приезжаешь в какую-то зарубежную страну и, не успев снять значок с мероприятия, заходишь в магазин, чтобы купить бутылку воды, а тебе на кассе иностранец с акцентом говорит: вы из Беларуси? Мы про вас знаем и читаем. И это говорят обычные люди, не связанные с миром политики или культуры. И практически никогда от простого иностранца, случайно встретившегося на моем пути, я не слышал плохого слова о Беларуси", - отметил директор музея.

Павел Сапотько признался: ему не понятно, чем руководствуются люди, стремящиеся с негативной стороны представить свою страну в соцсетях. "Сегодня социальные сети - один из главных источников информирования о ситуации в стране, о ее достоянии, людях, культуре. У многих из нас в соцсетях очень много друзей из-за рубежа. У меня, наверное, 50%, в основном это коллеги. И мы постоянно общаемся, обмениваемся делегациями. Всегда все нас очень уважали и искренне хотели с нами работать, видя в нашем лице союзников, людей грамотных, способных решать проблемы, работать на развитие и созидание. И они знают о Беларуси как о стране, обладающей мощным духовным наследием и потрясающим материальным достоянием. Многие получают в Беларуси образование", - подчеркнул он.

Директор музея добавил, что выступает против каких-либо протестов и митингов. "На мой взгляд, это только проявление какой-то непонятной активности и спускания пара. Нет аргументов, нет позиции, отсутствуют какие-либо предложения. Честно говоря, я поражен не столько самой формой выражения этого негатива и агрессии, сколько этой массовой демонстративной популяризацией искаженной картины всего происходящего, - заявил Павел Сапотько. - На этой неделе я вышел из музея в десятом часу вечера. Две станции метро я прошел пешком и наблюдал за людьми. Едут обычные люди на машинах. Грубо говоря, из 100 машин пять или семь сигналят. Люди идут по своим делам, пять человек из 100 будут свистеть, хлопать, кто-то выйдет с кастрюлькой. Вообще это что-то непонятное и странное. Даже если вы вышли, зачем вы это выкладываете в своих социальных сетях? Зачем вы позорите страну? То же самое касается патриотического шествия 3 июля. Выкладывают в сравнении фотографии того, что было в 1988 году и в 2020-м. Зачем преднамеренно фотографировать перед колонной пустую площадь? Ведь через 10 минут она уже была заполнена тысячами людей. Поэтому я считаю, что это просто непорядочно".-0-