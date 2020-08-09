Сапотько: мы голосуем за будущее страны и даем оценку тому, что уже сделано

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы голосуем за будущее страны и своим голосом даем оценку тому, что уже сделано, заявил в эфире ОНТ директор Национального исторического музея Павел Сапотько, сообщает БЕЛТА.

Павел Сапотько отдал свой голос сегодня и пришел на избирательный участок. "Мы голосуем за свое будущее и своим голосом, я уверен, даем оценку тому, что уже проделано. А сделано очень много, с позиции всех отраслей. Но, безусловно, взгляд - в будущее сильной, стабильной и независимой страны", - сказал Павел Сапотько.

Заслуженная артистка Беларуси Екатерина Олейник накануне прилетела из Ниццы и сегодня сделала свой выбор. "Мне хочется верить в прекрасное и видеть его. Я считаю, что будущее только позитивное. Также не стоит отрицать и тех результатов, которых мы уже достигли", - добавила она.-0-