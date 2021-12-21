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21 декабря 2021, 17:10

Сапотько заявил о возвращении въездного туризма из России в Беларусь в нормальное русло

Фото из архива
Фото из архива

21 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Директор Национального агентства по туризму Павел Сапотько констатирует возвращение въездного туризма из России в Беларусь, нарушенного из-за пандемии COVID-19, в нормальное русло. Об этом он заявил журналистам сегодня в Москве во время презентации туристического потенциала Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Можно говорить сейчас о достаточно позитивных изменениях в туристической отрасли, - сказал Павел Сапотько. - Несмотря на многие сдерживающие факторы, отрасль постепенно оживает, наполняется новыми разными программами. И что касается нашего взаимодействия с коллегами и туристами из России, то, безусловно, интерес есть. Сейчас Беларусь готова представить весьма интересные программы и в рамках культурно-познавательного туризма, агроэкотуризма, санаторно-курортного лечения. И очень приятно, что заранее бронировались те же санатории, агроусадьбы, было очень много звонков в наши ведущие учреждения культуры, которые пользуются популярностью. Таким образом, действительно сейчас мы можем констатировать тот факт, что туризм начинает возвращаться в русло своей нормальной работы".

При этом директор агентства отметил, что пандемия, безусловно, продолжает оказывать негативное влияние на туристическую отрасль. "Конечно, не все легко и пандемия продолжает напоминать о себе какими-то негативными явлениями, но, тем не менее, есть много положительных фактов, которые говорят о том, что туризм нужен, что он интересен и не только в рамках внутреннего своего развития, но и в том числе в работе с внешней аудиторией, зарубежными туристами", - указал он.

Павел Сапотько рассказал, что в Беларуси многое делается для привлечения туристов. "Создаются новые мемориальные комплексы, формируются разные новые экспозиции в белорусских музеях, появляются новые региональные туристические бренды, событийные мероприятия, которые основываются на местной специфике, чем и привлекают туристов в белорусские регионы, - перечислил он. - Конечно же, спрос на наши санатории и усадьбы продолжает оставаться достаточно высоким".

Директор агентства также выделил возросший интерес со стороны россиян к белорусскому историко-культурному наследию. "И те объекты, которые раньше были за пределами туризма, сейчас стали существенным основанием для того, чтобы на них развивать какие-то культурные активности. Я говорю о дворцово-парковых усадьбах, о мемориальных комплексах, нематериальном историко-культурном наследии: национальная кухня, народные промыслы и ремесла, исполнительские практики, фольклор, обряды и праздники, программы исторической реконструкции. И это не ограничивается столицей и областными центрами. По сути у нас разрабатывается полноценная стратегия культурных брендов, в основе которых лежит местная специфика", - подчеркнул он.

"Надеюсь, что предстоящие зимние каникулы, праздничные выходные пройдут тоже насыщенно", - добавил Павел Сапотько.

На презентации белорусских туристических возможностей, состоявшейся в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России, акцент был сделан в первую очередь на экологическом туризме. Поэтому во время мероприятия свои новые продукты представили Березинский биосферный заповедник и Национальный парк "Беловежская пуща". В презентации приняли участие представители российских туристических фирм и агентств, а также туроператоров, которые давно работают с белорусскими партнерами и ориентированы на выездной туризм.-0-

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