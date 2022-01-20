Саверченко: литература дает возможность реконструировать историю в художественных образах

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литература дает возможность реконструировать историю в художественных образах, заявил во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" на тему "Год исторической памяти" директор Института литературоведения имени Янки Купалы доктор филологических наук, профессор Иван Саверченко.

"Литература - стержень культуры. И мы делаем многое. Оно как будто незаметно, но это огромный массив, огромная созидательная человеческая энергия, которая помогает увидеть истину, отличить черное от белого. В этом смысле Год исторической памяти - еще одна возможность нам об этом сказать", - отметил Иван Саверченко.

У литераторов свой набор инструментов. "Я написал много научных статей. Здесь оперировать можно только источниками, а у писателя может быть фантазия. Что там было, как это выглядело, какая одежда. Можно синтезировать и реконструировать эпохи. В литературе свои возможности, свой язык, чтобы дополнить, реконструировать нашу историю в художественных образах, художественной форме, - подчеркнул директор института. - Литераторами сделано немало, но, конечно, еще многое предстоит сделать. Еще раз говорю, что этот год дает нам прекрасную возможность воссоздать все заново, начать по некоторым вопросам дискуссии. Восстановить историческую память ради консолидации, задач, поставленных Всебелорусским народным собранием, нашего единства, развития и успехов. Потому что нашу историю за нас никто не сделает. Ее могут либо присвоить, либо исказить".-0-

Фото Павла Орловского