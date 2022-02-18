Саверченко: в стране многое делается для развития в обществе белорусского языка

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В нашей стране многое делается государством, творческими людьми и академическими работниками для развития белорусского языка. Об этом сказал директор Института литературоведения имени Янки Купалы доктор филологических наук, профессор Иван Саверченко на пресс-конференции "Язык и книга в современном белорусском обществе", передает корреспондент БЕЛТА.

"Радует, что не только представители гуманитарной науки - историки, культурологи, филологи, философы - выпускают свои монографии на белорусском языке, но и ученые, которые работают в отрасли медицины, биологических и технических наук, математики. Многие читают свои курсы в высших учебных заведениях на белорусском, - рассказал Иван Саверченко. - Радует и то, что большинство художественных произведений печатается на белорусском языке. Есть наши литературные журналы "Полымя", "Маладосць", "Роднае слова" и другие, где печатаются научно-критические и творческие работы".

Большое внимание он обратил и на сферу образования. "Институт языкознания обеспечивает страну разного типа словарями. Школьные учебники для белорусскоязычных школ и классов, учебная программа готовятся на белорусском языке. Много издается дополнительной литературы, журналов на белорусском языке. Это большая системная работа ученых, педагогов, государства", - сказал директор института.

Отметил Иван Саверченко работу по поддержанию и развитию белорусского языка, которую проводят в сфере культуры, в том числе это сотни библиотек, где организовываются мероприятия в связи с юбилеями наших писателей, презентации книг.

В завершение Иван Саверченко поделился планами на ближайшее будущее: "В Год исторической памяти НАН планирует выпустить серию научно-популярных книг по истории Беларуси. Нас ждет создание портала о памятниках письменности: произведения Скорины, Туровского, наши летописи. В период информатизации важно делать порталы, посвященные белорусским классикам, чтобы наше культурное наследие было доступно всему миру". -0-