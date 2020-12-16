ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 16 декабря 2020
Минск Сплошная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:42 Выставка к юбилею областной организации Союза художников откроется в Витебске 17 декабря Культура
21:04 ВОЗ: вакцины от COVID-19 первого поколения остановят пандемию при высокой доле привитых В мире
20:33 В Могилеве открылась выставка художественного индийского текстиля Регионы
20:12 Савиных: белорусская оппозиция неинтересна Западу, ее просто использовали в ситуативной комбинации Общество
19:55 Коласовский театр готовит премьеру "Золушки" Культура
19:37 "Политические" заключенные нужны оппозиции лишь как товар в переговорах с Западом - политолог Общество
19:30 Житель Речицкого района взял для мошенниц в кредит телефоны и гарнитуру на Br9200 Происшествия
19:19 Воскресенский: за готовность к диалогу с властью люди подвергаются профессиональной травле Общество
19:01 Фотовыставка, приуроченная к Году малой родины, проходит в Палате представителей Общество
18:48 Единый день безопасности по профилактике пьянства на дорогах пройдет 18 декабря Общество
18:39 Беларусь и КНР создали площадку для отработки вопросов доступа на китайский рынок Экономика
18:22 Более 1 тыс. заявок подано на конкурс "Познай Беларусь" Общество
18:20 Коллегия ЕЭК впервые наложила штрафы за непредставление информации о нарушении правил конкуренции Экономика
18:15 Предприятия "Белгоспищепрома" выпустят около 1,7 млн сладких новогодних подарков Экономика
18:15 КОММЕНТАРИЙ: По собственному велению Общество
18:11 Народный студенческий драмтеатр БГУ "На балконе" запускает цикл спектаклей Культура
18:04 Могилевский противотуберкулезный диспансер получил на закупку СИЗ около Br16 тыс. Регионы
18:03 Доверяй, но оформляй, или Как не влипнуть в историю с продажей/покупкой авто - комментарий Общество
17:55 Студенты БГУ перевели легенды латиноязычных карт периода ВКЛ и Речи Посполитой Общество
17:52 Белорусские аграрии в этом году заготовили рекордное количество травяных кормов Экономика
17:47 Урожай зерна в Беларуси в этом году составил не менее 10,3 млн т Экономика
17:35 Многофункциональный спортзал для медиков открыли в Островце Регионы
17:35 В Могилеве мужчина ударом по голове нанес незнакомой девушке тяжелую травму Происшествия
17:27 ИП в Беларуси могут разрешить не разрабатывать инструкции по обращению с отходами производства Экономика
17:26 Команда Лицея БГУ победила в минском турнире юных физиков Общество
17:24 Сольный концерт Нины Шарубиной пройдет в Минске 18 декабря Афиша
17:18 Беларусь и Россия обсудили сотрудничество в газовой сфере в 2021 году Экономика
17:17 "Кубок пятого канала" разыграют известные спортсмены и телеведущие 18 декабря Афиша
17:12 МТЗ в декабре поставит в Витебскую область рекордную партию тракторов Экономика
17:07 Ботанический сад приглашает на "Зимний новогодний праздник" Регионы
Все новости
Все новости
Общество
16 декабря 2020, 20:12

Савиных: белорусская оппозиция неинтересна Западу, ее просто использовали в ситуативной комбинации

Андрей Савиных. Скриншот из видео ОНТ
Андрей Савиных. Скриншот из видео ОНТ

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская оппозиция никому неинтересна на Западе, ее просто использовали в ситуативной комбинации. Такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Говоря об отношениях белорусской оппозиции с Европой и США, парламентарий отметил, что эти политические силы "в рамках глобальной политики вообще не имеют никакого значения".

"Оппозиционное движение в Беларуси настолько незначительное явление, что всерьез говорить об этом можем только мы внутри нашей страны. Не уверен, что там (на Западе. - Прим. БЕЛТА) это действительно кому-то реально интересно или важно. Они попробовали использовать этот фактор в ситуативной комбинации, причем даже не на общеевропейском уровне, а больше через Польшу и Литву", - обратил внимание Андрей Савиных.

Депутат также поделился мнением, как отразится на белорусско-американских отношениях президентство Джо Байдена. Есть мнения, что Беларуси было бы предпочтительнее выстраивать отношения с США под президентством Дональда Трампа. Однако Андрей Савиных считает, что это лишь в краткосрочной перспективе. Он считает, что при Трампе США действительно бы углубились в решение внутренних проблем, отойдя от грубого вмешательства во внутренние дела других стран. Однако, укрепив свою экономику и разрешив внутригосударственные вопросы, Соединенные Штаты с новыми силами вернулись бы к глобальным процессам. При Байдене же, добавил парламентарий, США не уйдет от геополитической повестки, однако, забыв про внутренние проблемы, быстро растратит все ресурсы.

Андрей Савиных также предположил, что потепление отношений между Беларусью и США в последние годы, возможно, было лишь усыплением бдительности белорусских властей перед началом "польской операции".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь мнения политика
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Александр Шпаковский. Скриншот из видео ОНТ "Политические" заключенные нужны оппозиции лишь как товар в переговорах с Западом - политолог
Скриншот из видео ОНТ Воскресенский: за готовность к диалогу с властью люди подвергаются профессиональной травле
Фото из архива Фотовыставка, приуроченная к Году малой родины, проходит в Палате представителей
Фото из архива Единый день безопасности по профилактике пьянства на дорогах пройдет 18 декабря
Фото Национального агентства по туризму Более 1 тыс. заявок подано на конкурс "Познай Беларусь"
Фото из архива КОММЕНТАРИЙ: По собственному велению
Главное
Александр Лукашенко во время посещения больницы Лукашенко: моя позиция остается неизменной - давайте сохраним страну
Депутаты приняли в первом чтении законопроект о взносах в бюджет фонда соцзащиты населения
Урожай зерна в Беларуси в этом году составил не менее 10,3 млн т
Около 300 админпроцедур планируют перевести в электронный вид до конца 2022 года
Топ-новости
Беларусь и Россия обсудили сотрудничество в газовой сфере в 2021 году
Палата представителей приняла в первом чтении законопроект о государственной службе
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1838 пациентов с COVID-19, выписаны 1930
Игры Belatra теперь в онлайн-казино Parimatch
Воскресенский: за готовность к диалогу с властью люди подвергаются профессиональной травле
КОММЕНТАРИЙ: По собственному велению
На БелАЭС были созданы все необходимые условия для работы экспертов ENSREG - Минэнерго
ИП в Беларуси могут разрешить не разрабатывать инструкции по обращению с отходами производства
Доверяй, но оформляй, или Как не влипнуть в историю с продажей/покупкой авто - комментарий
ФПБ предлагает допмеры для сохранения стабильных цен на важнейшие товары
Единый день безопасности по профилактике пьянства на дорогах пройдет 18 декабря
КГК и Генпрокуратура проанализировали проблему падежа скота в сельхозорганизациях
Новую погранзаставу "Ольманы" открыли на границе с Украиной
Предприятия "Белгоспищепрома" выпустят около 1,7 млн сладких новогодних подарков
Луцкий: при принятии решений на уровне министерства важна обратная связь с молодежью
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.