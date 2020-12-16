Савиных: белорусская оппозиция неинтересна Западу, ее просто использовали в ситуативной комбинации

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская оппозиция никому неинтересна на Западе, ее просто использовали в ситуативной комбинации. Такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Говоря об отношениях белорусской оппозиции с Европой и США, парламентарий отметил, что эти политические силы "в рамках глобальной политики вообще не имеют никакого значения".

"Оппозиционное движение в Беларуси настолько незначительное явление, что всерьез говорить об этом можем только мы внутри нашей страны. Не уверен, что там (на Западе. - Прим. БЕЛТА) это действительно кому-то реально интересно или важно. Они попробовали использовать этот фактор в ситуативной комбинации, причем даже не на общеевропейском уровне, а больше через Польшу и Литву", - обратил внимание Андрей Савиных.

Депутат также поделился мнением, как отразится на белорусско-американских отношениях президентство Джо Байдена. Есть мнения, что Беларуси было бы предпочтительнее выстраивать отношения с США под президентством Дональда Трампа. Однако Андрей Савиных считает, что это лишь в краткосрочной перспективе. Он считает, что при Трампе США действительно бы углубились в решение внутренних проблем, отойдя от грубого вмешательства во внутренние дела других стран. Однако, укрепив свою экономику и разрешив внутригосударственные вопросы, Соединенные Штаты с новыми силами вернулись бы к глобальным процессам. При Байдене же, добавил парламентарий, США не уйдет от геополитической повестки, однако, забыв про внутренние проблемы, быстро растратит все ресурсы.

Андрей Савиных также предположил, что потепление отношений между Беларусью и США в последние годы, возможно, было лишь усыплением бдительности белорусских властей перед началом "польской операции".-0-