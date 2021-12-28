Савиных: белорусское государство функционирует в интересах всех, а не избранных

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское государство функционирует в интересах всех, а не в интересах избранных. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.

Накануне обнародован проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь для всенародного обсуждения. У каждого белоруса есть возможность высказать свое предложение.

"Я бы выделил три основных момента, которые присутствуют в проекте Конституции. Это прежде всего очевидная декларация защиты консервативных ценностей и национального государства. И это ответ, скорее, на геополитические процессы, которые сегодня происходят во всем мире: когда транснациональные корпорации, глобальные финансово-промышленные круги пытаются уничтожить роль национальных государств для того, чтобы приобрести контроль над всем международным сообществом, - сказал Андрей Савиных. - Второй вопрос, который крайне важен, это перераспределение полномочий. По сути дела, мы явно видим углубление принципа разделения властей, где Президент будет прежде всего отвечать за безопасность и соблюдение Конституции, а Совет Министров будет обладать всей полнотой власти для принятия экономических решений. Это позволит сократить дистанцию принятия решений и повысить эффективность функционирования экономики".

Важный момент - закрепление статуса Всебелорусского народного собрания как органа народовластия. "ВНС позволит нам детально обсуждать взаимоотношения между различными социальными слоями и социальными группами, вырабатывая тем самым очень важный баланс в обществе, баланс интересов различных социальных групп, фактически создавая в определенной степени политическую гармонию и сплочение белорусской политической нации в целом, - подчеркнул парламентарий. - Беларусь сохраняет себя как социальное государство, поскольку и экономика, и государство функционируют в интересах всех, а не в интересах избранных. И это совершенно очевидно является серьезным достоинством белорусской государственной системы. Мы будем и дальше сохранять этот принцип - общество, которое предоставляет всем своим гражданам равные шансы на успех в жизни. Но при этом еще хочу подчеркнуть, что вводится также и важный принцип социальной ответственности гражданина. У нас очень многие общественные механизмы выстроены на принципе солидарности. А это требует соответствующего ответственного поведения и от каждого гражданина по отдельности. Социальная ответственность - это, если хотите, обратная сторона медали социального государства".-0-