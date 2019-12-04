Савиных: белорусы привыкли воспринимать государство как патриархального отца, решающего все вопросы

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Роль парламента как площадки для обсуждения стратегических направлений развития общества в Беларуси сильно недооценена. Такое мнение во время первого заседания проекта "Экспертная среда" - "Парламент 7-го созыва: задачи законодательной ветви власти" в пресс-центре БЕЛТА озвучил депутат Палаты представителей Андрей Савиных.

Он констатировал, что белорусы привыкли воспринимать государство как патриархального отца, который решает все вопросы. "Между тем многие из них нужно обсуждать и конкретизировать на уровне парламентского представительства. Эта функция парламента у нас в прошлые годы была серьезно недооценена", - считает депутат. В этом вопросе, продолжил он, нужно работать не только самому Национальному собранию, но и обществу в целом - гражданским институтам, массовым общественным движениям, которые заинтересованы в развитии, консолидации, имеют конструктивную программу.

"Мы должны четко понимать, какие функции у государства могут быть, а какие нет. Здесь парламент может играть очень серьезную роль как институт народовластия. Он избирается людьми и может быть хорошей площадкой для обсуждения стратегических направлений развития", - добавил депутат.

В пресс-центре БЕЛТА состоялось первое заседание совместного с Белорусским институтом стратегических исследований проекта "Экспертная среда". Участники обсудили самую актуальную тему политического сезона-2019 - "Парламент 7-го созыва: задачи законодательной ветви власти".-0-