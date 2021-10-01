Савиных: ЕС без объяснений не выполняет соглашение о реадмиссии мигрантов

1 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Европейский союз без объяснений не выполняет соглашение о реадмиссии мигрантов. Решение о приостановке соглашения с белорусской стороны может быть принято в ближайшее время. Об этом сегодня во время выездного заседания Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей журналистам сообщил ее председатель Андрей Савиных, передает корреспондент БЕЛТА.

Выездное заседание было посвящено ситуации с мигрантами на границе. В том числе обсуждались и международные соглашения, подписанные ранее с ЕС, например, соглашение между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения.

"Мы столкнулись с неприятной ситуацией. Например, соглашение, касающееся реадмисии мигрантов, в настоящее время Европейским союзом не исполняется. При этом они делают это без каких-либо объяснений", - отметил Андрей Савиных. Он подчеркнул, что Министерство иностранных дел уже на протяжении длительного времени предлагает провести консультации по этим вопросам. В ответ - тишина.

"Мы внимательно проанализируем ситуацию. Заслушаем и представителей Госпогранкомитета, МВД. А в дальнейшем примем решение о том, чтобы рекомендовать или же не рекомендовать Палате представителей поддержать или приостановить действие данного соглашения", - рассказал Андрей Савиных. По его словам, окончательное решение по этому вопросу будет принято в Овальном зале в ближайшее время.

Выездное заседание прошло в пункте пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе. Парламентарии ознакомились с инфраструктурой пункта пропуска, работой электронной очереди, деятельностью транспортно-логистического центра, а также посетили одну из пограничных застав.-0-

Фото Леонида Щеглова