Савиных: явка на этих выборах будет на 20-30% выше, чем на предыдущих

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень явки избирателей на этих президентских выборах будет выше, чем на предыдущих. Такое мнение в эфире программы "Объективно" на телеканале ОНТ высказал председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных, сообщает БЕЛТА.

"Я думаю, что уровень явки на этих выборах будет на 20-30% выше, чем на предыдущих. Общество просыпается, занимает более активную позицию. На страну, на общество также влияют глобальные процессы. Кризисные явления, смена технологических укладов - они активизируют политическую активность граждан. Это происходит во всех странах", - отметил Андрей Савиных.

По его мнению, очень важно эту активность направить в конструктивное русло - чтобы она работала на созидание и укрепление страны.

"Я уже стал сторонником досрочного голосования, может быть, даже удлинения сроков такого голосования. Надо исключать вещи, когда количество людей на участках в последний день слишком большое, - заметил парламентарий. - Наша задача - обеспечить свободное волеизъявление для всех граждан в нормальном, спокойном, естественном режиме".-0-