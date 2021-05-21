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Общество
21 мая 2021, 15:03

Савиных: мы должны давать всем угрозам адекватный и своевременный ответ

Андрей Савиных. Фото из архива
Андрей Савиных. Фото из архива

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы должны давать всем угрозам адекватный и своевременный ответ, заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных на международной конференции "Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства", передает корреспондент БЕЛТА.

"Прежде всего хотел бы сказать, что защита Отечества - это не только задача военных и политиков, это задача всех граждан. Но политики, вне всякого сомнения, могут играть большую роль в этой сфере. Дело все в том, что современная война фундаментальным образом отличается от традиционного вида войн. То есть она сейчас происходит не столько через силовые сценарии с использованием военной техники, сколько в плоскости когнитивных технологий, мировоззренческих проблем и экономического давления. А это уже сфера переговорного процесса, сфера политиков, где нам надо четко показывать свои позиции и договариваться. Самым серьезным методом противодействия этим угрозам я вижу консолидацию своего собственного взгляда на то, какой мир мы строим, какую страну мы создаем, какое сообщество наций, государств мы хотим построить для того, чтобы обеспечить будущее для наших народов. То есть мировоззренческие вопросы выходят сегодня на первый план и они же подразумевают и консолидацию гражданского общества в Республике Беларусь вокруг этих идеалов", - сказал Андрей Савиных.

По его словам, нам же навязываются совершенно другие стандарты. "Индивидуализм, ценность человека, которая целиком и полностью определяется суммой денег, которую он в состоянии заработать, фрагментация общественного сознания. И, как мы видим, очень многие вещи реализуются на уровне таких, я бы сказал, полунамеков пошаговой стратегии. Мы должны давать этим угрозам адекватный и своевременный ответ. И он должен состоять из двух элементов. Прежде всего мы должны консолидировать собственное общество. И мы должны оказывать жесткое противодействие любым попыткам внешних игроков за нас определять, каким будет наше будущее", - отметил парламентарий.

Международная конференция "Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства" проходит в комбинированном формате (онлайн и офлайн) с подключением студий в Москве и Минске, а также в других городах СНГ. К участию приглашены депутаты Парламентского собрания, члены палат парламентов Беларуси и России, представители международных организаций, министерств и ведомств, высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов Беларуси и России, а также ведущие эксперты в области права и политологии.

"Тема конференции очень актуальная не только для Беларуси, но и для России. Фактически это одно из первых крупнейших мероприятий, которые проводятся в рамках Парламентского собрания Союза Беларуси и России новым составом Национального собрания Беларуси, - подчеркнул председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков. - Нарастает внешнее давление на постсоветские страны и основным инструментом используется, как правило, проведение выборов. Необходимо наступательно реагировать на те фейки, вбросы, на то давление, санкционную политику, которая осуществляется в отношении как Беларуси, так и России, и в целом Союзного государства. Конечно же, сегодня основная задача наших оппонентов - оторвать Беларусь от России, не дать продолжить формирование экономического, политического пространства. Но мы уверены в том, что совместными усилиями мы этого не допустим".

Конференция включает пленарное заседание и работу трех секций: "Противодействие внешним вызовам и угрозам. Соблюдение прав и свобод граждан в Союзном государстве и зарубежных странах", "Избирательное законодательство и практика его применения в Республике Беларусь, Российской Федерации и зарубежных странах" и "Сохранение исторической памяти, противодействие попыткам героизации нацизма и пересмотра итогов Великой Отечественной войны".

Мероприятие проводится в соответствии с поручением руководства Парламентского собрания, данным в ходе проведения 59-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России.-0-

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