Савиных: мы столкнулись с беспрецедентной кампанией дезинформации против Беларуси со стороны ЕС

1 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Беларусь сейчас столкнулась с беспрецедентной по своим масштабам кампанией по дезинформации со стороны ЕС. Такое мнение сегодня во время выездного заседания Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей высказал ее председатель Андрей Савиных, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Савиных отметил, что принятая на ассамблее Совета Европы резолюция стала очередной попыткой переложить ответственность за организацию миграционного кризиса на Беларусь. "Фактически мы столкнулись с беспрецедентной по своим масштабам кампанией дезинформации против Республики Беларусь. Без какого-либо стеснения и оглядки на здравый смысл используются любые методы", - подчеркнул он.

Между тем, по словам председателя Постоянной комиссии, другие структуры ЕС делают совершенно иные заключения. Но делают это не публично, в рабочем порядке. "Комиссар Совета Европы Дуня Миятович осудила правительства Польши и Литвы и потребовала обеспечить нормальное обращение к мигрантам, остановить насилие. Европейский суд по правам человека вообще выдал предписание соблюдать основные принятые в ЕС стандарты в отношении мигрантов, которые задерживаются на польской и литовской границах. Аналогичные требования выдвигают Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев и руководство международной организации по миграции. Но эти позиции замалчиваются", - обратил внимание Андрей Савиных. Поэтому продолжаются попытки переложить ответственность за ситуацию именно на Беларусь.

"Это противоречит правовой оценке ситуации, конфликтует с международными обязательствами. Громкие заявления делаются для отвлечения внимания от того, что правительства Польши и Литвы не исполняют свои обязательства и демонстрируют неприемлемое, жестокое отношение к людям. Туман дезинформации рано или поздно рассеется и мы все узнаем правду", - отметил Андрей Савиных. Он подчеркнул, что в этой ситуации белорусским парламентариям необходимо действовать строго в правовом русле.

К слову, детальному разбору всех вопросов, связанных с ситуацией на границе, и посвящено сегодняшнее выездное заседание. Среди обсуждаемых тем - правовой режим положения мигрантов, а также международные соглашения, ранее подписанные с ЕС, в том числе реадмиссии мигрантов.

Выездное заседание прошло в пункте пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе. Парламентарии ознакомились с инфраструктурой пункта пропуска, работой электронной очереди, деятельностью транспортно-логистического центра, а также посетили одну из пограничных застав.-0-

Савиных: ЕС без объяснений не выполняет соглашение о реадмиссии мигрантов

Фото Леонида Щеглова