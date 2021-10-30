Савиных: на Западе на самом деле нет демократии, а в Беларуси она присутствует

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Западе на самом деле нет демократии, а в Беларуси в реальном своем содержании она присутствует. Об этом Председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных заявил в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь даже близко и рядом не стоит с диктатурой. Это исключено. В Беларуси выстроено социальное государство, реально обеспечивается верховенство закона. Мы можем говорить о том, что мы привержены определенным ценностям, которые мы готовы защищать. Но это даже не авторитаризм. Да, существует определенная линия. Но здесь нет противопоставления демократии, как способу принятия решений. Наоборот, как раз таки демократия в реальном своем содержании присутствует в Беларуси", - уверен парламентарий.

Он охарактеризовал строй в стране как социальное государство близкое к народному по своей сути. "Где существует многоукладная экономика - и государственный, и частный сектор. И в принципе все решается на базе определенных ценностей, выработанных обществом, и законодательства", - пояснил Андрей Савиных.

Одновременно он считает, что на Западе на самом деле нет демократии. "Она там существует только в узком поле принятия определенных решений на уровне политических партий. Но все стратегические решения принимаются во внутреннем контуре. Народ в принятии этих решений, естественно, не участвует. Реальный стратегический курс решается на уровне финансово-промышленных элит", - заявил парламентарий.-0-