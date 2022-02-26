Савиных: нам не нужна положительная оценка из-за рубежа, но мы открыты к взаимодействию

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нам не нужна положительная оценка из-за рубежа, но мы открыты к взаимодействию. Таким мнением поделился с журналистами председатель Постоянной комиссии по международным делам Андрей Савиных во время встречи заместителя председателя Палаты представителей Валерия Мицкевича с наблюдателями от Межпарламентской ассамблеи СНГ, передает корреспондент БЕЛТА. "Я сам сегодня проголосовал и вижу, какая торжественная и открытая атмосфера царит на участках для голосования. Думаю, что завтра мы увидим результаты, когда проголосует подавляющее большинство населения. Это важно, поскольку мы голосуем за свое будущее", - сказал Андрей Савиных. Кроме того, он обратил внимание и на стандартны наблюдения. "Мы уходим от тех подходов, когда внешние наблюдатели должны были дать какую-то легитимацию нашему избирательному процессу либо любому процессу плебисцит. Мы считаем, что мы сами должны совершенствовать собственное законодательство и делать все таким образом, чтобы результаты народного волеизъявления нельзя было поставить под сомнение", - отметил он. "Нам не нужна положительная оценка из-за рубежа, но, говоря это, хочу сказать, что мы также открыты и готовы к взаимодействию с дружественными межпарламентскими международными организациями, которые приезжают к нам, чтобы поделиться опытом, реально посмотреть, что происходит на участках и таким образом оказать содействие развитию избирательного законодательства в Беларуси. Нам больше не нужно внешнего давления. Думаю, что эта практика прекращает свое существование", - заключил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!