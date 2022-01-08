Савиных: нам нужно объединяться, потому что поодиночке мы не сможем выжить

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нам нужно объединяться, потому что поодиночке мы не сможем выжить. Об этом заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных, комментируя события в Казахстане, сообщает БЕЛТА.

"Прежде всего это направлено против всех нас. Мир входит в серьезный геополитический кризис. Началась борьба за зоны влияния и гонка за формирование собственных центров силы, собственных макрорегионов", - сказал Андрей Савиных.

Депутат добавил: нам нужно объединяться, "потому что поодиночке мы не сможем выжить".-0-