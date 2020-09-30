Савиных о конфликте в Нагорном Карабахе: есть надежда, что здравый смысл и разум возобладают

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы призываем все стороны конфликта в Нагорном Карабахе отказаться от использования силовых сценариев. У нас есть надежда, что здравый смысл и разум возобладают. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.

"Прежде всего хочу отметить, что для Беларуси этот конфликт очень болезненный, поскольку и Армения, и Азербайджан являются нашими союзниками. Нас связывает большое количество контактов, в том числе и личные отношения. Конфликт, как мне представляется, произошел из-за отсутствия прогресса по линии работы Минской группы ОБСЕ. Сопредседатели, в первую очередь США и Франция, были отвлечены своими проблемами и, к сожалению, недостаточно активно обеспечивали диалог в рамках этой группы, - сказал Андрей Савиных. - Мы, разумеется, призываем все стороны отказаться от использования силовых сценариев, и есть надежда, что здравый смысл и разум возобладают".

Парламентарий отметил, что в такого рода конфликтах не может быть победивших. "В любом случае сама логика конфликта и его последствия разрушительны для обеих сторон, независимо от того, как складывается ситуация. В любых подобных конфликтах жертвами в первую очередь становятся мирные люди. Поэтому мы видим решение только дипломатическим путем, путем переговоров при активном содействии международного сообщества", - подчеркнул он.

Андрей Савиных добавил, что сегодня мир вступает в такой период, когда количество локальных конфликтов возрастает. Возникает соблазн использовать силу, чтобы разрешить старые противоречия. "Это связано с тем, что глобальный мир в историческом смысле стремительно разрушается, формируются новые центры силы, новые объединения государств. И эти объединения, по сути, тестируют зоны своего влияния и контроля. Все человечество вступило в достаточно сложный период трансформации. Когда мы его пройдем, можно быть уверенным, что мы опять выйдем на ситуацию стабилизации и миростроительства. Мы надеемся, что в рамках этих сложных трансформаций нам всем тем не менее удастся сохранить ведущие международные организации и прежде всего ООН, поскольку она является единственным универсальным инструментом решения глобальных проблем. Хорошо она сейчас работает или плохо - в конечном итоге зависит от государств-членов. Но другого инструмента на данный момент нет и в будущем не будет. Устав ООН, который нам удалось согласовать в середине XX века, - уникальный документ, который нужно беречь всеми силами", - заключил он.-0-