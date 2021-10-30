Савиных о примате международного законодательства: Беларусь редко прыгает в воду, не зная броду

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных в эфире YouTube-канала "Главный. Тур" высказался насчет соотношения норм международного и национального законодательства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь вообще страна, которая редко прыгает в воду, не зная броду", - образно выразился парламентарий.

Он отметил что примат международного законодательства существовал всегда. То есть если страна, являясь часть глобального мира, не может игнорировать международное законодательство и должна привести национальное законодательство в соответствие.

"Но мы никогда не делали международное законодательство де-факто выше национального", - заметил Андрей Савиных.

Он пояснил, что если страна присоединяется к каким-то международным нормам, то гармонизирует в соответствии с ними и национальное законодательство. "Если мы не присоединяемся к какому-то международному соглашению, то оно на нашей территории не действует. Это нормальный здравый смысл, когда мы принимаем для исполнения определенные нормы, которые считаем рациональными и разумными. Это демонстрация законопослушного поведения, уважение к закону", - сказал парламентарий.-0-