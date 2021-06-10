Савиных о санкциях: Беларусь найдет поддержку в мире и мы выйдем из этой схватки победителями

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь найдет союзников, поддержку в мире и мы выйдем из этой схватки победителями. Об этом заявил сегодня журналистам председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных, передает корреспондент БЕЛТА.

"Анализируя ситуацию, нужно прежде всего сказать следующее. Беларусь оказалась на направлении главного удара, как это раньше не единожды случалось в истории. Дело в том, что коллективный Запад реально взял курс на демонтаж всей системы международных отношений, включая в принципе основы международного права", - сказал Андрей Савиных.

Парламентарий напомнил, что эта система начала формироваться с середины XVII века, получив название Вестфальского мира. "Но важно, что последние краеугольные договоренности, которые формируют скелет этой системы, были заложены Ялтинской конференцией и Хельсинским заключительным актом 1975 года, который, кстати сказать, установил нерушимость теперешних границ в Европе после Второй мировой войны, - отметил он. - Так вот, от этой системы стараются отказаться. В результате игнорируются примат верховенства международного права, суверенитет наций, принцип невмешательства во внутренние дела суверенных государств. Мы действительно оказались на направлении прямого удара. Но коллективный Запад не учитывает один момент. Сегодня они - не более чем треть мира. И большое количество государств не только не поддерживают их, но и готовы активно сопротивляться этим тенденциям. По одной простой причине: слом такого масштаба ставит под угрозу фактически международное сообщество. Поэтому мы убеждены, что Беларусь найдет союзников, найдет поддержку в мире и мы выйдем из этой схватки победителями".-0-