Савиных: образование - системообразующая основа государства и общества

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Образование является системообразующей основой любого государства и общества, заявил сегодня журналистам председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных во время дискуссионной площадки по обсуждению новой редакции Кодекса об образовании, передает корреспондент БЕЛТА.

"Образование является системообразующей основой любого государства и общества. Поэтому от качества кодекса будет зависеть, как будут идти дела в нашей стране в целом. Все депутаты без исключения очень активно включились в эту работу", - сказал Андрей Савиных.

Круглый стол был посвящен основным положениям Кодекса об образовании. "Мы провели широкую кампанию в своем Октябрьском районе и собрали предложения буквально из всех средних школ, дошкольных учреждений, специальных учебных заведений: какие они видят проблемы, о чем хотели бы поговорить, чтобы создать максимально удобный для использования Кодекс об образовании. Хочу отметить, что выяснилось и несколько проблем межведомственного характера. У меня, например, озабоченность вызывает система охраны наших учебных заведений", - отметил парламентарий.

Андрей Савиных обратил внимание, что эта работа для него имеет определенную новизну.

"Но депутат должен вникать и разбираться в законопроектах любого содержания. Мы не юристы, но у нас есть хороший профессиональный опыт в различных сферах деятельности, поэтому наша задача при поступлении законопроекта - в первую очередь посмотреть на сочетание интересов различных социальных групп и сделать это таким образом, чтобы закон был сбалансированным, отвечал прежде всего общенациональным интересам", - подчеркнул он.

По словам парламентария, предложений поступает много. "Многих интересует прием в дошкольные заведения: с какого года, каким образом это будет организовано. Серьезный вопрос также связан с гимназиями: будет ли программа обучения в них нести какую-то дополнительную, добавленную стоимость и давать более продвинутый уровень знаний для школьников", - добавил Андрей Савиных.

Участие в дискуссии также принял член Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Сергей Клишевич. "Кодекс об образовании - нормотворческий документ, касающийся каждого жителя нашей страны.

И, безусловно, исходя из такого большого охвата, достаточно много вопросов возникает в процессе его обсуждения, принятия. Мы, депутаты, это видим. Подобные круглые столы не единовременные, а постоянно действующие дискуссионные площадки. Сегодня мы обсуждаем ряд вопросов с руководителями учреждений образования, родителями", - продолжил он.

Депутат отметил, что на повестке дня также находится спектр воспитательных моментов. "Это вопросы, касающиеся либерализации отношений "ученик - учитель - родитель". Необходимо, чтобы в этом треугольнике были учтены вопросы всех сторон. Очень важно сегодня донести каждую норму и нововведение до всех заинтересованных, чтобы не было разночтений. Ведь то, что закладывается в кодекс, идет от потребностей наших учреждений образования, учеников и родителей", - подчеркнул Сергей Клишевич.

Он обратил внимание, что родители очень активно участвуют в круглых столах. "Это говорит о том, что общество небезразлично, и придает нам уверенности, что мы действительно выработаем документ, который удовлетворит интересы большинства", - заключил депутат.-0-