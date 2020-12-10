10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ограничение выезда в период пандемии - мера обоснованная и логичная, заявил корреспонденту БЕЛТА председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.

"Ограничение выезда в период пандемии - мера обоснованная и логичная. Прежде всего она направлена на безопасность наших граждан. Вне всякого сомнения, эта мера временная. В других странах также принимаются такие решения. Даже если страна не закрывает полностью выезд, она создает условия, например, отмену рейсов, обязательный и очень жестко контролируемый период изоляции, когда сами граждане принимают решение не путешествовать в этот сложный для всего мира период", - сказал Андрей Савиных.

Парламентарий добавил: "Меня удивляет реакция отдельных граждан, которые на низком уровне распространения вируса критиковали правительство за недостаточно жесткие меры по ограничению человеческих контактов, а на пике распространения эпидемии начинают критиковать правительство за слишком жесткие меры. Такие действия либо лишены здравого смысла, либо показывают манипулятивное отношение этих людей к такой серьезной проблеме".-0-