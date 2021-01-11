Савиных: от Всебелорусского народного собрания ждем оценки направлений развития страны

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. От Всебелорусского народного собрания ждем оценки направлений развития страны. Об этом сказал в эфире "Беларусь 1" председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных, сообщает БЕЛТА.

"Разумеется, от Всебелорусского народного собрания ждешь оценки направлений развития: по какому пути будет развиваться Беларусь, каков будет масштаб влияния государства на экономическое развитие страны, по каким направлениям и параметрам будет проходить политическая реформа основных институтов власти в Беларуси. Все эти вопросы очень актуальны, они волнуют практически все общество. И я надеюсь, что на Всебелорусском народном собрании мы услышим ответы на все эти вопросы", - сказал Андрей Савиных.

VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля в Минске. На обсуждение участников будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Общая численность участников и приглашенных составит 2,7 тыс. человек.-0-