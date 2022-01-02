Савиных: с испытаниями лучше всего справляются те нации, которые помнят свой исторический опыт

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В решении объявить 2022-й Годом исторической памяти есть серьезный смысл. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.
"Мир находится на этапе серьезной политической и экономической трансформации. Как показывает практика, в сложившейся на мировой арене ситуации с возникающими испытаниями справляются лучше всего те нации, которые хорошо помнят свой исторический опыт, ценят его и с уважением относятся к фундаментальным ценностям собственной исторической цивилизации", - пояснил свою точку зрения парламентарий.
"Память о прошлом позволяет не просто выжить, но и обеспечить дальнейшее процветание общества. Разумеется, такое решение ориентировано на благополучие наших будущих поколений", - подчеркнул Андрей Савиных.
Указ об объявлении 2022 года Годом исторической памяти Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал в канун Нового года.-0-