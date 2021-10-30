Савиных: санкции имеют негативное воздействие, но Беларуси во многом удается снижать этот эффект

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санкции Запада имеют негативное воздействие, но Беларуси во многом удается снижать этот эффект. Об этом председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных заявил в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", передает корреспондент БЕЛТА.

"Естественно, санкции имеют негативное воздействие. Отрицать это не стоит. Другой вопрос - сила негативного воздействия", - отметил депутат.

По словам Андрея Савиных, эта сила определяется не только масштабом самих санкций, но и противодействием в данном случае со стороны Беларуси.

"Нам удается во многом снижать этот негативный эффект", - уверен он.

"Вне всякого сомнения явление негативное. И вне всякого сомнения можно сказать, что мы справимся с ними", - подчеркнул Андрей Савиных.

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