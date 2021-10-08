Савиных: санкционная политика в отношении Беларуси потеряла меру и здравый смысл

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санкционная политика в отношении Беларуси потеряла меру и здравый смысл. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.

"Европарламент продолжает курс на раздувание пропагандистской кампании и медийной истерии против Беларуси. Такие действия полностью его дискредитируют как серьезный политический институт. Уже всем стало очевидно, что он стал заложником радикальных евродепутатов из Литвы и Польши, которые продавливают собственную повестку дня в ущерб долгосрочным интересам и Европейского союза, и Европы в целом", - сказал Андрей Савиных.

Парламентарий подчеркнул, что вся санкционная политика в отношении Беларуси уже потеряла меру и здравый смысл. "Польские и литовские евродепутаты хотят выглядеть грозными и могучими ястребами, но все больше и больше напоминают взбалмошных куриц", - констатировал он.-0-