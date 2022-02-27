Савиных: сегодня мы делаем очень важный шаг в направлении нашего будущего

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня мы делаем очень важный шаг в направлении нашего будущего. Об этом заявил журналистам председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я принял участие в референдуме еще вчера: проголосовал за обновленную Конституцию, и с гордостью об этом хочу сообщить. Я полагаю, что сегодня мы делаем очень важный шаг в направлении нашего будущего. Обновленная Конституция, безусловно, это шаг вперед в реформировании политической системы Республики Беларусь. Она усиливает баланс ветвей власти, усиливает очень многие институты, прежде всего политические, институты судебной власти, и в конечном итоге гарантирует права граждан, защищает их, сохраняя при этом традиционные для белорусского общества ценности", - сказал Андрей Савиных.

По его словам, уже сама подготовка изменений и дополнений в проект Конституции стала своего рода масштабной общественной кампанией, которая по большому счету была направлена на повышение политической культуры общества. "Общество проснулось, стало задавать вопросы: в какой стране мы живем, какой государственный строй мы развиваем, каких целей мы хотим достичь. И вот именно в рамках этих диалоговых площадок очень часто разговор шел даже не о поправках, а прежде всего о смысле и направлении нашей деятельности. И люди получали свои ответы. И это не могло не сказаться на их политической и гражданской активности", - подчеркнул парламентарий.-0-