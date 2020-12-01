Савиных: убийство иранского ученого - акт терроризма, подрывающий основы взаимодействия между странами

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1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Убийство иранского ученого - акт терроризма, подрывающий основы взаимодействия между странами, заявил корреспонденту БЕЛТА председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.
"Мы рассматриваем убийство иранского ученого Мохсена Фахризаде, как акт терроризма, подрывающий основы взаимодействия между странами", - сказал Андрей Савиных.
Парламентарий добавил: "Люди, совершившие это злодеяние, в реальности ведут атаку против правовых основ современной цивилизации, толкая нас в пропасть хаоса и конфликта".-0-