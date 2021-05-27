Савиных: в странах ЕС все больше чиновников с пониженной политической ответственностью

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В странах Европейского союза все больше и больше чиновников с пониженной политической ответственностью. Такое заявление "Сельской газете" сделал председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных, комментируя инцидент с заменой Государственного флага Беларуси в Риге, сообщает БЕЛТА.

"Признаюсь, подобные действия высокопоставленных латвийских чиновников не укладываются в голове. Такие поступки неприемлемы и недопустимы, они свидетельствуют об отсутствии реальных государственных традиций в этих странах. Фактически совершен акт вандализма в отношении Государственного флага Беларуси. Еще лет 10-15 назад такое вообще сложно было вообразить. Как мне представляется, происходящее - результат процесса размывания норм международного права и общепринятых правил международных взаимоотношений, - отметил парламентарий. - Вынужден с сожалением констатировать, что в странах Европейского союза все больше и больше чиновников с пониженной политической ответственностью. Возможность краткосрочного политического выигрыша для себя лично они ставят выше принципов добрососедства и укрепления международного взаимопонимания. Увы, это лишний раз показывает, что латвийский истеблишмент является компрадорским. Правящие круги общества больше заинтересованы в поддержке планов своих руководящих центров в лице США, нежели в защите интересов простых латвийских граждан".

Андрей Савиных признался, что за многолетнюю работу на дипломатической службе ему ни разу не доводилось наблюдать подобного факта попрания госсимволики.

"За 30 лет работы в сфере международных отношений такое поведение официальных представителей иностранного государства вижу впервые. Считаю, это беспрецедентная ситуация. Другой вопрос: почему такое возможно? Нужно понимать контекст, в рамках которого происходят подобные возмутительные случаи. В настоящий момент мир входит в период переформатирования практически всех политических блоковых или системных отношений. Глобализация дала трещину, она уступает место регионализации. Мир, скорее всего, пойдет по пути создания макрорегионов, то есть произойдет формирование многополярного мира. А это означает полное изменение всех зон влияния, всех существующих взаимоотношений, союзнических и других. В результате усиление различных конфликтов, дестабилизация. На мой взгляд, мы становимся свидетелями именно этих проявлений", - считает депутат.

Он особо подчеркнул, что в сложившейся ситуации речь не о взаимоотношениях между белорусами и латышами. "Это очень важно для понимания. Дело в поступке функционеров, чиновников, которые больше озабочены тем, как их воспринимают в политических кругах Соединенных Штатов Америки, чем укреплением отношений со странами-соседями. Это признак вырождения политической элиты суверенного государства и, кстати, достаточно яркий признак отсутствия реального суверенитета у таких стран, - заявил Андрей Савиных. - Через опубликованные заявления наша страна выразила свое отношение к произошедшему. Подчеркну, мы не будем двигаться в сторону эскалации данного конфликта, но при этом будем сохранять свою принципиальную позицию и отмечаем, что действия латышских функционеров существенно разрушают остатки доверия между нашими государствами, создавая напряжение и отдаляя на неопределенный срок нормализацию отношений. Напомню, в заявлении Национального собрания Беларуси содержатся требования к политическому руководству Латвии о безотлагательном принятии мер по недопущению поддержки любых действий, направленных на дестабилизацию обстановки в сфере международных отношений".-0-